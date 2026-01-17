「台灣尚勇」春聯來了！蔡其昌首印30萬份 1圖秒懂排隊熱度

蔡其昌說明今年春聯的意象。(記者許國楨攝)

〔記者許國楨／台中報導〕台灣隊在世界12強棒球奪冠，中職會長、立委蔡其昌去年準備28萬份「台灣尚勇」春聯，一路加到百萬張。今年首印「台灣尚勇」，全國首發今天從家鄉台中清水開始，下午則在中捷水安宮站發送，排隊熱度再度爆表。

蔡其昌擔任立委以來，每年都在家鄉清水首發春聯。而台灣隊從不被看好到拿下世界冠軍，蔡其昌印製「台灣尚勇」春聯，全國瘋狂歡迎，今年延續這股氣勢加碼，推出2026限定版「台灣尚勇」春聯，首批就印製30萬份。

今天下午3點，發送地點在台中捷運水安宮站，現場排隊人龍綿延不絕，甚至有人早上7點就到場卡位，蔡其昌直接脫下身上外套回贈，不少人直呼「暖心又有感」。

蔡其昌說，春聯特別邀請書法家王振邦操刀，巧妙將「TEAM TAIWAN」英文字形融入台灣島嶼輪廓，以「用書法寫英文」的創意設計，展現台灣文化自信，下方「尚勇」2字則充滿力量感，象徵不畏逆境、勇往直前的精神。

「尚勇」不只屬於棒球場上的英雄時刻，更是台灣人面對生活挑戰時的共同信念，期盼透過這副春聯，讓「Team Taiwan」的勇氣走進日常，陪伴國人在新的一年裡，勇敢解決問題、迎向挑戰，也凝聚對這塊土地的自信與驕傲。

蔡其昌今天下午在中捷水安宮站發送春聯，排隊熱度爆表。(記者許國楨攝)

蔡其昌發送春聯給民眾。(記者許國楨攝)

蔡其昌與民眾合影。(記者許國楨攝)

