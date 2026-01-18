「台灣尚勇」春聯夯 高雄綠營民代發送民眾搶翻

高雄綠營民代18日在各據點發送新版春聯，湧現大批排隊人潮。（賴瑞隆提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄綠營民代18日在各據點發送新版春聯，湧現大批排隊人潮。（邱議瑩提供／洪浩軒高雄傳真）

中華隊在去年11月奪下世界12強棒球賽冠軍後，掀起一股「台灣尚勇」風潮，中職會長、立委蔡其昌去年印製百萬張「台灣尚勇」春聯發放一空，今年「台灣尚勇」春聯改版，再度引發熱烈討論，高雄綠營民代18日在各據點發送新版春聯，湧現大批排隊人潮。

將代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆18日前往高市議員何權峰服務處，一起分送高人氣春聯；立委邱議瑩則在科工館旁，偕同議員鄭孟洳、議員參選人張以理、鄧巧佩等人，一起分送尚勇春聯，現場大排長龍，領到春聯的民眾都開懷大笑。

高雄市議員林智鴻響應蔡其昌發起「台灣尚勇」春聯發送行動，吸引許多民眾一早就到他的服務處前大排長龍，20分鐘內春聯就被全數掃光。而立委李柏毅今與左楠選區市議員參選人尹立一同發送「台灣尚勇」春聯，向市民送上新春祝賀，也象徵對台灣未來的堅定信念與守護決心。

