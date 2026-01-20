「台灣尚勇」春聯網售360元 蔡其昌回應了

立委蔡其昌呼籲大家不要購買網路的台灣尚勇春聯。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆將至，身兼職棒會長的民進黨立委蔡其昌自掏腰包，印製金色台灣尚勇的春聯，送給愛棒球愛台灣的民眾，這2天在全台各地發放，幾乎被索取一空，但有人在網路上販售「台灣尚勇」春聯，一張高達360元。對此，蔡其昌今日表示，春聯是春節祝福，不希望有人拿春聯在網路銷售，呼籲大家不要買。

蔡其昌說，因為有些民眾不方便去排隊，今年保留了部分數量與長期致力於原住民基層棒球運動的原棒協合作，讓大家用購買的方式也可以獲得春聯，而全數收入都會直接入到原棒協作為推動基層棒球教育的資金，讓更多喜歡棒球的孩子都能被照顧到，如果真的買不到的民眾，可以向原棒協購買。

蔡其昌說，這兩天會進行全盤了解，評估是否再加印，或是下一步開放電子檔讓民眾自己印列後製。

