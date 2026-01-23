「台灣尚勇」春聯還拿得到？就在今天的郊行博物館 連蔡奇昌都好奇了。

〔記者劉曉欣／彰化報導〕最搶手的「台灣尚勇」的春聯來了！彰化縣鹿港小鎮的郊行博物館今天(23日)上午10點起將發放2026年版的「台灣尚勇」春聯，令不少人喜出望外，因為原本以為第一波分送點都發光光，原來還有彩蛋版，而中華職棒聯盟會長蔡其昌也說「有空要過去參觀」。

鹿港出身的導演陳文彬在臉書、IG分享這個訊息，還引來中華職業棒球大聯盟副秘書長蔡克斯留言好奇詢問什麼是郊行博物館，陳文彬解釋說，鹿港郊行的歷史，特別是「敢(原字是上敢下心)郊」，就是以前的雜貨店(柑仔店)，還有台灣百年紙紮媽祖神像。不只蔡克斯好奇不已，連中華職棒聯盟會長蔡其昌都留言說「有空要過去參觀」。

陳文彬說，「台灣尚勇」春聯今天起在鹿港鎮中山路48號的郊行博物館發放，每人限領1幅，數量有限，送完為止。

福興鄉長蔣煙燈表示，他今天也會到場一起發送「台灣尚勇」春聯，這份春聯人見人愛，他在跑攤的時候，許多人都在問，如今在郊行博物館就可以拿到了，讓台灣人貼上「台灣尚勇」春聯，一起為台灣、為台灣棒球加油。

