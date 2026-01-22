「台灣尚勇」春聯電子檔網址公布 蔡其昌籲別做這件事

立委蔡其昌呼籲大家，「台灣尚勇」春聯不能有商業行為。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆年將至，身兼職棒會長的民進黨立委蔡其昌自掏腰包，印製金色台灣尚勇的春聯，送給愛棒球愛台灣的民眾，這2天在全台各地發放，總量30萬份被索取一空，蔡其昌指出，雖然實體春聯已經多次加印，但還是趕不上大家熱情的索取，沒領到的朋友們，可自行下載電子檔印製，但不能有商業行為。

近日有人在網路上販售「台灣尚勇」春聯，一張達360元，蔡其昌呼籲大家不要購買。蔡其昌說，為了讓大家可以共享快樂，決定開放2026「Team Taiwan 尚勇」春聯電子檔，沒領到的朋友們，也可以自行下載印製，一起把這份精神貼在家門，或者印在任何物品上，繼續尚勇。

蔡其昌《TeamTaiwan尚勇》2026春聯印刷檔

