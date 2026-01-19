「台灣尚勇、神馬都好」掀排隊潮 陳啟能、陳俊維三重送暖挺台灣

248260119a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新春將近，新北市議員陳啟能18日上午11時配合立法委員蔡其昌，於三重地區舉辦發送「台灣尚勇」與「神馬都好」春聯活動，活動尚未開始便吸引大批民眾排隊等候，現場人氣沸騰、氣氛熱絡。陳啟能服務處指出，從早上9時起就有鄉親提前到場，隊伍一路延伸，展現三重、蘆洲對新年的期待，也映照大家對台灣的信心。

服務處表示，陳啟能議員與辦公室執行長陳俊維於11時整同步宣布發放，並逐一向民眾致意，祝福新的一年平安順利、神馬都好。春聯一亮相，現場掌聲與歡笑聲此起彼落，民眾井然有序排隊領取，年節氣氛迅速升溫。

陳啟能指出，「台灣尚勇」搭配「神馬都好」，就像一副完整對聯，不只是吉祥話，更是對土地的祝福與信念的展現。「台灣尚好，是肯定腳下這塊土地；神馬都好，是祝福每個家庭、每位鄉親，新的一年都能順順走、穩穩過。」

248260119a04

陳啟能也提到，國際情勢變化快速，台灣在民主、科技與產業供應鏈的關鍵角色更加明確，國際社會對台灣的重視與支持持續提升，這是全民共同努力的成果。「在世界動盪中，台灣站得穩、走得遠，這正是『台灣尚勇』最真實寫照。」

陳啟能與執行長陳俊維特別向三重、蘆洲鄉親送上新年祝福，感謝一年來的支持與鼓勵，期盼新的一年大家身體健康、家庭幸福、事業順利。他強調，無論局勢如何變化，最重要是守住民主、顧好民生，讓地方更好、讓台灣更強。

照片來源：新北市議員陳啟能服務處提供

