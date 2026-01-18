「台灣尚勇、神馬都好」春聯發放爆人潮 三重街頭年味濃

民進黨議員陳啟能18日發送「台灣尚勇」與「神馬都好」春聯。（陳啟能提供）

新北市三重區今（18）日上午湧現排隊人潮，民進黨新北市議員陳啟能攜手同黨立委蔡其昌發送「台灣尚勇」與「神馬都好」春聯，活動現場已擠滿等候鄉親，隊伍沿街延伸，年味與人氣同步升溫。

據現場觀察，上午9時起便有民眾提前到場排隊，11時正式發放時，人潮已大排長龍，不少長輩、家庭扶老攜幼前來索取春聯，現場秩序井然卻熱鬧非凡。陳啟能與辦公室團隊逐一向鄉親致意，親手遞上春聯，祝福大家新的一年平安順利、諸事大吉。

陳啟能表示，「台灣尚勇」搭配「神馬都好」，不僅是一副討喜的春聯，更是一份對土地與生活的祝福。「台灣尚勇，是對我們腳下這塊土地的肯定；神馬都好，則是希望每一個家庭、每一位鄉親，在新的一年都能順順走、穩穩過。」他說，簡單的文字，承載的是對地方與國家的深層情感。

談及當前局勢，陳啟能也指出，近年國際情勢快速變化，台灣在民主、科技與產業供應鏈中的角色愈發關鍵，國際社會對台灣的重視持續升高。「在世界動盪之中，台灣仍能站得穩、走得遠，這正是『台灣尚勇』最真實的寫照。」他強調，守住民主、顧好民生，是地方與中央共同努力的方向。

活動現場，不少民眾拿到春聯後立刻展開笑容，直呼「很有感覺」、「過年氣氛都回來了」。有民眾表示，過年前能收到寓意滿滿的春聯，心裡特別踏實，也感受到來自地方民代的溫暖與祝福。隨著一張張春聯送出，「挺台灣、迎好年」的祝福，也在三重街頭持續傳遞，為新年揭開熱鬧序幕。

