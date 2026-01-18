「台灣尚好、神馬都好」春聯發送爆人潮 三重鄉親提前排隊迎新年

新北市議員陳啟能與執行長陳俊維， 祝福大家新的一年平安順利、神馬都好。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／新北報導】新春將近，祝福先到。新北市議員陳啟能今（18）日上午11時，配合立法委員蔡其昌，於三重地區發送「台灣尚好」與「神馬都好」春聯，活動尚未開始便已吸引大批民眾前來排隊等候，現場人氣沸騰、氣氛熱絡。

據現場觀察，從早上9點起就有鄉親提前到場排隊，至11點正式發放時，隊伍已大排長龍，充分展現三重、蘆洲鄉親對新年的期待與對台灣的信心。陳啟能議員與辦公室執行長陳俊維於11點整同步宣布發放，並向現場民眾一一致意，祝福大家新的一年平安順利、神馬都好。

陳啟能表示，「台灣尚好」搭配「神馬都好」，就像一副完整的對聯，不只是新年吉祥話，更是一種對土地的祝福與信念的展現。「台灣尚好，是對我們腳下這塊土地的肯定；神馬都好，是祝福每個家庭、每位鄉親，新的一年都能順順走、穩穩過。」

他也指出，近來國際情勢變化快速，台灣在民主、科技與產業供應鏈中的關鍵角色更加明確，國際社會對台灣的重視與支持持續提升，這不只是國家的優勢，更是全民共同努力的成果。在世界動盪之中，台灣站得穩、走得遠，這就是「台灣尚好」最真實的寫照。

陳啟能特別向三重、蘆洲的鄉親送上祝福，感謝大家一年來的支持與鼓勵，也期盼新的一年大家身體健康、家庭幸福、事業順利。他強調，無論國際局勢如何變化，最重要的是守住民主、顧好民生，讓地方更好、讓台灣更強。

現場不少民眾表示，能在過年前拿到充滿寓意的春聯，心裡特別踏實，也感受到滿滿的年味與希望。隨著春聯一張張送到鄉親手中，這份「挺台灣、祝平安」的新年祝福，也在三重街頭溫暖傳遞。

