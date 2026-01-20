「台灣尚湧」邁向冠軍之路！民進黨湧言會力推11新人參戰議員

湧言會召集人、立法委員王定宇、林楚茵、黃捷出席湧言全國議員參選新人「十一登場，勢不可擋」 全國議員參選新人記者會 ，並高呼凍蒜！ 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨派系湧言會今（20）日推薦11位新人參選各地縣市議員，派系召集人王定宇表示，現在的立法院，連總預算付委都遇到困難，每個民代都需要思考能為人民做哪些事。立委黃捷則說，今天用「台灣尚湧」這個標題非常好，希望可以走向冠軍之路，從不被看好，最後被大家給予最大的掌聲，為台灣前線來努力。立委林楚茵則說，這11人正在默默無聞地努力，就跟所有台灣選手一樣，早就準備好了只是沒被看到。

湧言會召集人、立法委員王定宇、林楚茵、黃捷出席湧言全國議員參選新人「十一登場，勢不可擋」 全國議員參選新人記者會 ，並高呼凍蒜！ 圖：張良一/攝

民進黨派系湧言會今上午舉辦「十一登場，勢不可擋」2026湧言全國議員參選新人記者會。11人包括，台北市議員擬參選人郭凡（松山信義）、康家瑋（中正萬華）、劉品妡（大安文山）、新北市議員擬參選人張志豪（中和）、台南市議員擬參選人林建南（中西區、北區）、卓佩于（東區）、高雄市議員擬參選人張以理（左營、楠梓）、鄧巧佩（鳳山）、黃雍琇（前鎮、小港）、蔡昌達（大寮、林園）、平地原住民擬參選人巫振興。

王定宇表示，湧言會是民進黨最年輕的一個系統，並致力於「為台灣培養人才」，希望未來10個月，湧言會的老將、現任各地的議員，以及11位最強新人，能夠進到民意機關，展現台灣的民主，守護台灣的利益。

王定宇指出，每個民意代表，該思考的是可以幫人民做什麼事；不過，現在的立法院，總預算連付委都遇到困難，而超越黨派、攸關國家國防安全的預算、國安修法也被阻撓。他強調，黨派競爭是民主的象徵之一，但不應該大過人民的福祉跟國家的存續，而湧言會推薦的新人可以在台灣社會的每一個角落為大家努力。

湧言會召集人、立法委員王定宇說，每個民意代表，該思考的是可以幫人民做什麼事 圖：張良一/攝

林楚茵笑稱，沒想到她從「姐字輩」變成「乾媽」了，而她最近看《冠軍之路》這部電影，讓她想到，台灣一直以來都不被世界看好，但卻讓世界驚艷。她說，今天標題「台灣尚湧」，就是要說，也許大家現在不認識這11人，但正在默默無聞地努力，就跟所有台灣選手一樣，早就準備好了只是沒被看到。

黃捷則說，台灣真的需要一棒接一棒，年底雖然是期中選舉，但絕對不可以輕忽，每一個即戰力都非常重要。她說，台灣的民主需要從基層做起，把每一個社區、每一個大街小巷都顧得好好的，把台灣的理念傳達到家家戶戶裡面。

黃捷指出，大家齊聚在這裡，為了共同的理念來打拚，希望大家可以給這一些願意投身公共事務的新人一點支持與鼓勵，讓新人在年底的這場選舉，在台灣的第一線來守護台灣。她說，今天用「台灣尚湧」這個標題非常好，希望可以走向冠軍之路，從不被看好，最後被大家給予最大的掌聲、站上這個舞台，為台灣前線來努力。

