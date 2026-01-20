台灣尚"湧" 民進黨湧言會11位議員小雞宣布參選
政治中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導
2026九合一大選，各黨派摩拳擦掌！今天（20）民進黨湧言會召開記者會，宣布全國推派11位議員參選新人，更找來多名立委站台力挺，共同宣示好人才、顧台灣的從政承諾。
民進黨湧言會：「好人才、顧台灣。好人才、顧台灣。好人才、顧台灣。」手牽手、高喊口號，民進黨湧言會召集人王定宇、立委林楚茵、黃捷等人一字排開，宣布2026九合一大選的議員佈局。
立委黃捷、湧言會召集人王定宇、立委林楚茵。（圖／民視新聞）
台北市議員擬參選人(民)劉品妡：「未來我將從文化台北、人本交通，教育發展與全齡友善，四個面向出發，打造符合台北市市民需求與細節，回應生活感受的市政政策。」台南市議員擬參選人(民)林建南：「擔任(台南社會局)機要的過程當中，看到很多的辛苦人，很需要我們去幫他服務 幫忙，擔任過立委王定宇幕僚期間，處理過，跟著委員身邊，就近去了解民眾的服務案件。」擬參選人推出政策牛肉、爭取選民認同，全國四縣市，包括台北郭凡、康家瑋、劉品妡，新北張志豪、台南林建南、卓佩于，以及高雄張以理、鄧巧佩、黃雍琇、蔡昌達、巫振興等，湧言會共推派11名參選新人角逐議員席次。
台北市議員擬參選人劉品妡、湧言會召集人王定宇。（圖／民視新聞）
民進黨湧言會召集人王定宇：「湧言會是民進黨最年輕的一個系統，湧言會一直致力於做一件事情，就是為台灣培養人才，從每個角落找到為台灣努力的每一個人。」立委(民)林楚茵：「他們就跟所有的台灣人，所以的台灣選手一樣，他們早就準備好了，只是沒有被你們看到，他們現在值得被大家看到，通過今年三月到四月之間的電話民調，之後他們要走向這條，服務台灣人民的路。」前輩舉薦在地議員小雞，三月民進黨電話民調登場，九合一大選正式開打！
