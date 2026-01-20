台灣尚"湧" 民進黨湧言會11位議員小雞宣布參選
政治中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導
2026九合一大選，各黨派摩拳擦掌！今天（20）民進黨湧言會召開記者會，宣布全國推派11位議員參選新人，更找來多名立委站台力挺，共同宣示好人才、顧台灣的從政承諾。
民進黨湧言會：「好人才、顧台灣。好人才、顧台灣。好人才、顧台灣。」手牽手、高喊口號，民進黨湧言會召集人王定宇、立委林楚茵、黃捷等人一字排開，宣布2026九合一大選的議員佈局。
立委黃捷、湧言會召集人王定宇、立委林楚茵。（圖／民視新聞）
台北市議員擬參選人(民)劉品妡：「未來我將從文化台北、人本交通，教育發展與全齡友善，四個面向出發，打造符合台北市市民需求與細節，回應生活感受的市政政策。」台南市議員擬參選人(民)林建南：「擔任(台南社會局)機要的過程當中，看到很多的辛苦人，很需要我們去幫他服務 幫忙，擔任過立委王定宇幕僚期間，處理過，跟著委員身邊，就近去了解民眾的服務案件。」擬參選人推出政策牛肉、爭取選民認同，全國四縣市，包括台北郭凡、康家瑋、劉品妡，新北張志豪、台南林建南、卓佩于，以及高雄張以理、鄧巧佩、黃雍琇、蔡昌達、巫振興等，湧言會共推派11名參選新人角逐議員席次。
台北市議員擬參選人劉品妡、湧言會召集人王定宇。（圖／民視新聞）
民進黨湧言會召集人王定宇：「湧言會是民進黨最年輕的一個系統，湧言會一直致力於做一件事情，就是為台灣培養人才，從每個角落找到為台灣努力的每一個人。」立委(民)林楚茵：「他們就跟所有的台灣人，所以的台灣選手一樣，他們早就準備好了，只是沒有被你們看到，他們現在值得被大家看到，通過今年三月到四月之間的電話民調，之後他們要走向這條，服務台灣人民的路。」前輩舉薦在地議員小雞，三月民進黨電話民調登場，九合一大選正式開打！
更多民視新聞報導
藍.綠小雞勤跑陸戰拜票 中正萬華議員參選人大爆炸
徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因
盼湧言會3選將當選北市議員 林楚茵：推薦最優秀的人給大家
其他人也在看
防缺藥重演 藥事法、藥害救濟法修法通過初審
（中央社記者曾以寧台北19日電）為強化缺藥預警與應變機制，避免斷藥情形再次發生，立法院社會福利及衛生環境委員會今天完成「藥事法」及「藥害救濟法」修正草案審查，2案順利送出委員會。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
從阿里山到世界產區 摩斯年度精選咖啡系列升級咖啡控體驗
為持續升級客人咖啡體驗，摩斯漢堡即日起推出年度全新「精選咖啡系列」，並同步引進台灣精品「阿里山咖啡」，以更講究的選豆與風味表現，全面升級咖啡體驗。從阿里山雲霧繚繞的高山風土，到世界知名產區的多元韻味，邀請消費者走進摩斯漢堡，細細品味一杯講究、迷人醇香的咖啡日常。中時財經即時 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
高市早苗宣布解散眾院受國民檢驗 在野質疑時機
（中央社記者戴雅真東京19日專電）日本首相高市早苗今天宣布，將於1月23日解散眾議院，並強調這次解散是要讓國民直接判斷「高市早苗是否適合擔任首相」，並表明將以自身去留作為政治賭注。對此，各政黨反應不一，評價明顯分歧。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團發威！「這區域」冷到剩6度 最凍時刻曝光
新一波強烈大陸冷氣團來襲，氣象專家賈新興預估，最低溫將於21日深夜至22日清晨報到。屆時竹苗以南空曠區域低溫恐下探6至8度，臺北氣象站也有11.2至11.8度低溫機率，提醒民眾加強保暖。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
柯復出亂藍綠1／白營路線「校正回歸」藏兩面刃 柯出手微調動機曝光
隨著京華城案辯論終結，民眾黨創黨主席柯文哲暫解官司束縛器全台趴趴走，攪亂藍綠白競合關係。本刊調查，柯復出後，試圖校正過去一年由現任主席黃國昌領導、已漸被貼上小藍標籤的路線，意在蓄積個人政治能量更慎防民眾黨泡沫化。一名白營資深幕僚告訴本刊，儘管柯復出後有意微調了白營過去一年過度傾藍的路線，但黨內確實也有人憂心兩面刃，畢竟過去一年多已與藍緊密合作，白營支持者可能需要時間消化，事後也有藍營基層民代反映，不少基層支持者因此錯愕問：「藍白是不是又不能合了？」鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 8
台美避免雙重課稅有望 鄭麗君：美同意啟動加速程序會談
立法台美關稅談判達成協議，不過「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）尚未完成立法程序。行政院副院長鄭麗君今日表示，19日已接獲美方最新消息，希望啟動後續加速程序的會談。行政院今日召開「台美關稅談判說明記者會」，鄭麗君表示，歷次談判都向美方表達希望盡快洽簽ADTA，有在總結會議時再次提出期待，昨天收到最自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
控糖不再盲人摸象！「腸泌素搭配連續監測」救回健康
【健康醫療網／記者陳靖安報導】59歲的鄭先生罹患第二型糖尿病多年，長期嚴格控糖，但仍出現無症狀中風與微量蛋白尿，步入慢性腎臟病第三期；另一位 76 歲的蔡女士，服用四種藥物血糖仍居高不下，甚至因酮酸中毒合併肺炎住院。這兩位病友在奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧的診斷下，透過俗稱「瘦瘦針」的腸泌素結合「連續性血糖監測器（CGM）」，不僅讓糖化血色素穩定達標，更成功保護腎臟與心血管功能。 血糖愈控愈焦慮？腸泌素兼顧心腎保護 長期嚴格飲食控制，血糖數字卻仍反覆波動，甚至引發腎臟與心血管警訊，讓不少糖尿病患者陷入「愈控愈焦慮」的困境。彭瓊慧醫師指出，腸泌素（瘦瘦針）最初是為治療糖尿病研發，除了卓越減重效果外，其機轉在於「血糖高時才促進胰島素分泌」。根據最新臨床指引，腸泌素被歸類為強效降糖藥物，且對於曾中風、心肌梗塞或有蛋白尿的糖友，能有效降低未來心血管事件風險並延緩腎臟病變。 搭配CGM即時修正 腸泌素合併治療更安全精準 但彭瓊慧醫師指出，並非所有病人都適合單用腸泌素，對於病程較久、胰臟功能不足者，仍需搭配胰島素，這時透過腸泌素結合連續性血糖監測（CGM），便成為確保安全、即時修正治療的健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「我只喜歡美的事物」 范倫鐵諾留下半世紀傳奇
（中央社羅馬19日綜合外電報導）義大利時尚巨擘、優雅風格的代表人物范倫鐵諾（Valentino Garavani），在投入近半世紀替各國名媛美女設計華服後，今天在羅馬住處辭世，享壽93歲。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
不只柯文哲批蔣萬安「騙選票」！黃瀞瑩也列3點開嗆
政治中心／周孟漢報導繼台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免收費後，全台多個縣市如基、中、高、南、屏也相繼宣布跟進，掀起一波地方政府的福利大戰，但近日與藍營走得相當靠近的民眾黨創黨主席柯文哲卻逆風開轟蔣萬安「騙選票」、「民粹政治」。而在19日，同為民眾黨的台北市議員「學姊」黃瀞瑩也發文列出「這3點」質疑「『品質』會不會被忽略？」、「未來有沒有可能排擠其他教育資源？」。民視 ・ 7 小時前 ・ 2
在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央
民眾黨針對日前行政院提出八年約需對美砸新台幣1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的「國防採購特別條例」喊出堅決反對，對此美方屢次磋商，才敲定由黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡等人快閃訪美做為...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 92
高市早苗點名中國經濟脅迫 誓言備戰「台灣有事」
日本首相高市早苗19日宣布，將於23日解散眾議院並於2月8日舉行大選。高市強硬點名中國在台灣周邊軍演及實施經濟脅迫，重申將深化日美同盟以應對「台灣有事」。她更宣示將修訂「安保三文件」，強化國防嚇阻力，並提出設立「國家情報局」與制定「反間諜法」，以提升情報分析與危機預防能力。高市強調，日本必須確立「靠自己的雙手守護國家」的覺悟，並推動糧食與能源安全保障，展現長期備戰及守護國家利益的決心。此舉旨在尋求民意授權，應對日益嚴峻的國際情勢。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 154
藍營竹縣提名陷內鬥僵局 陳見賢惹議綠營推鄭朝方備戰
2026新竹縣長選舉佈局，藍綠兩樣情。由於現任縣長楊文科涉貪案仍在審理，國民黨接班人選喬不攏，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢兩強相爭，協調未果。其中，陳見賢的過往背景成為選戰攻防焦點，不僅遭名嘴質疑曾受管訓，更被指捲入幫派與土地開發爭議，讓藍營在地選情增添變數。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 7
鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 115
國民黨2026恐翻車！學者驚爆3縣市整合危機 斷言綠營已開始強攻
即時中心／黃于庭報導九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有多名學者、媒體人分析，藍營2026恐怕會失去多個席次。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，關稅、總預算等議題，當前環境氛圍有利於民進黨，且國民黨3縣市整合持續卡關，現在可說是面臨內外交迫，年底選舉風險恐怕相當高。民視 ・ 1 天前 ・ 39
台南上演大場面！陳亭妃將單刀赴會直面「19路大軍」
民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃，積極展開黨內整合工作。台南市議長邱莉莉將於20日上午10時30分，邀集19席力挺立委林俊憲的議員在市議會與陳亭妃會面，雙方將就年底市長選舉及議員選戰的合作細節進行協商，這也是初選後雙方陣營首次正式破冰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
從陳時中到鄭麗君 明星政務官能否為綠營打開台北市大門？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿負責對等關稅談判的行政院副院長鄭麗君，近日確認為台灣爭取到台美對等關稅15%不疊加的逆差國家最惠待遇，談判團隊於昨（1/19）...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 30
美將再對台軍售？ 顧立雄：美「知會國會」前無法公開｜#鏡新聞
國防部長顧立雄，今天(1/19)針對1.25兆特別預算的軍購項目，到立法院外交及國防委員會進行秘密會議的專案報告，對於各界關注的美方再度對台軍售項目，顧立雄強調，在「知會國會」之前，沒有辦法對外公開，也認為在野黨可以在特別預算條例付委後，進行討論，沒有自提版本的必要性。另一方面，民眾黨立委黃國昌離開時，一度將機密資料帶出會議室，幸好後來國防部官員追回。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
綠勸進鄭麗君選北市 藍委批「德公移山」
民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈，但國民黨立...聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 24
卓揆談鄭麗君9個月談判艱辛 稱多次聲音顫抖「但沒哭」
行政院副院長鄭麗君 率隊赴美關稅返台後，立刻開記者會，她聲稱，在商務部簽署 台美投資MOU，也向美國貿易代表署，確認未來數周，台美會接續完成對等貿易協議，待這兩份協議都簽署完成後，就完成最後一哩路。但具體談判細節為何？我拿什麼換取此次關稅，政院僅強調，簽署後會再對外界說明。 #台美關稅#15%#關稅談判#鄭麗君東森新聞影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
劉和然盼與李四川見面談 強調君子之爭結果須團結
爭取國民黨提名參選2026年新北市長的新北市副市長劉和然今（19）日表示，黨中央希望在農曆年前2月17日之前決定人選，只要黨的機制出來一定尊重，也期盼能在1月底與另一位參選人李四川見面討論後續作為。他強調，若要參與這場競爭必須是君子之爭，只要過程機制公開公平、目標是勝選，不管結果如何都必須團結。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1