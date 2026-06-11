「台灣就像家一樣！」黃仁勳回顧訪台行 輝達官方罕見秀出台灣國旗

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當全球科技巨頭面對地緣政治議題愈來愈謹慎時，輝達（NVIDIA）卻選擇用最直接的方式向台灣致意。

輝達近日在官方社群平台發布黃仁勳亞洲行回顧影片，其中回顧台灣行程時，不僅以台北101作為開場畫面，黃仁勳更親口表示：「台灣一直以來就像家一樣，我們的旅程就是從這裡開始。」而最受到關注的是，輝達官方X與Facebook同步貼文時，直接搭配台灣國旗，引發外界討論。

影片中，黃仁勳回顧今年GTC Taipei期間的盛況。他表示，台灣是全球科技產業最重要的聚落之一，也是輝達成長過程中不可或缺的合作夥伴。「我們把GTC帶來台北，與所有供應鏈夥伴一起合作，探索無限可能。」

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更值得注意的是，影片中特別點名台灣五大合作夥伴，包括 台積電、鴻海、緯創、廣達 與 技嘉，凸顯台灣供應鏈在輝達AI生態系中的核心角色。

從AI伺服器、先進封裝到高效能運算中心，幾乎整個全球AI產業鏈的重要環節，都與台灣企業密切連結。黃仁勳這次回顧影片，看似是在總結亞洲之行，實際上卻再次強調一個早已被全球科技圈認知的事實：台灣不是輝達供應鏈的一部分，而是輝達生態系的重要起點。

尤其在美中科技競爭持續升高之際，國際企業對涉及台灣的表述往往格外謹慎。此次輝達官方社群貼文不僅直接使用台灣國旗，更以「這就是GTC Taipei」作為主題，呈現台灣工程師、開發者與產業夥伴共同參與AI革命的畫面，因此格外受到市場關注。

影片最後，輝達寫下一段意味深長的文字：

「這不只是一場會議。」

「這裡是人工智慧時代共同打造的地方。」

對許多科技人而言，這句話或許也是對台灣角色最直接的肯定。

因為當全球都在討論AI未來時，黃仁勳再次提醒世界：

AI的故事正在改變世界，而故事開始的地方之一，就在台灣。

（圖片來源：AI生成）

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