「台灣就像家一樣！」黃仁勳回顧訪台行 輝達官方罕見秀出台灣國旗
當全球科技巨頭面對地緣政治議題愈來愈謹慎時，輝達（NVIDIA）卻選擇用最直接的方式向台灣致意。
輝達近日在官方社群平台發布黃仁勳亞洲行回顧影片，其中回顧台灣行程時，不僅以台北101作為開場畫面，黃仁勳更親口表示：「台灣一直以來就像家一樣，我們的旅程就是從這裡開始。」而最受到關注的是，輝達官方X與Facebook同步貼文時，直接搭配台灣國旗，引發外界討論。
影片中，黃仁勳回顧今年GTC Taipei期間的盛況。他表示，台灣是全球科技產業最重要的聚落之一，也是輝達成長過程中不可或缺的合作夥伴。「我們把GTC帶來台北，與所有供應鏈夥伴一起合作，探索無限可能。」
更值得注意的是，影片中特別點名台灣五大合作夥伴，包括 台積電、鴻海、緯創、廣達 與 技嘉，凸顯台灣供應鏈在輝達AI生態系中的核心角色。
從AI伺服器、先進封裝到高效能運算中心，幾乎整個全球AI產業鏈的重要環節，都與台灣企業密切連結。黃仁勳這次回顧影片，看似是在總結亞洲之行，實際上卻再次強調一個早已被全球科技圈認知的事實：台灣不是輝達供應鏈的一部分，而是輝達生態系的重要起點。
尤其在美中科技競爭持續升高之際，國際企業對涉及台灣的表述往往格外謹慎。此次輝達官方社群貼文不僅直接使用台灣國旗，更以「這就是GTC Taipei」作為主題，呈現台灣工程師、開發者與產業夥伴共同參與AI革命的畫面，因此格外受到市場關注。
影片最後，輝達寫下一段意味深長的文字：
「這不只是一場會議。」
「這裡是人工智慧時代共同打造的地方。」
對許多科技人而言，這句話或許也是對台灣角色最直接的肯定。
因為當全球都在討論AI未來時，黃仁勳再次提醒世界：
AI的故事正在改變世界，而故事開始的地方之一，就在台灣。
（圖片來源：AI生成）
更多放言報導
SpaceX要把AI資料中心送上軌道！IPO前拋出太空算力劇本 NVIDIA晶片也上天
黃仁勳為何不去參院聽證？周玉蔻讚戰略家思維 吳嘉隆：身為美國公民更該選邊站
其他人也在看
4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信 悲喊：怎可缺席首演
【緯來新聞網】知名舞台設計家、國立臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今（11日）凌晨驟逝，享壽68歲，消
月領20萬用公假去冰島玩 、隱匿公文被記申誡 國科會前駐捷克科技組秘書投訴組長霸凌也成立
國科會駐捷克代表處職場霸凌案，前科技秘書曾遭上司組長修理，根
童年回憶又少一個！《爆爆王》宣布8月關服停運，暖心感謝玩家20年陪伴
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆...
《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就
電影《火遮眼》由谷垣健治執導、謝苗領銜主演，他飾演的單親爸爸為了拯救被人口販賣組織綁架的愛女，挑戰龐大的地下犯罪世界，拳拳到肉的動作場面相當精彩。戲外他更與兩位影壇傳奇周潤發、李連杰驚喜重逢，引起港片迷的集體回憶殺。
美伊戰爭大幅消耗彈藥 為何造1枚愛國者飛彈需要數年？
美國的愛國者飛彈系統是北約組織與第一島鏈各國防空主力，最新型的愛國者三型飛彈（PAC-3）每顆造價約400萬美元（約1.27億元台幣）；發射升空只需要幾秒，但製造一顆就需要2年多的時間。《華爾街日報》一文解釋為什麼一枚愛國者飛彈從生產到運送到前線，會這麼沒效率。
總統盃全民運動賽事啟動 號召全民上凱道跳舞、打藍球
由運動部主辦的「2026總統盃全民運動賽事－街舞大賽暨3x3籃球賽」今天（11日）正式啟動。運動部長李洋、全民運動署長房瑞文及與會貴賓共同出席啟動記者會，並邀請首屆街舞大賽冠軍團隊「山丘街舞」擔任開場嘉賓，以精湛舞技展現世代傳承精神，為第二屆賽事揭開序幕。總統盃全民運動賽事不用報名費，期盼讓運動深入各地。歡迎全臺熱愛街舞與籃球運動的民眾踴躍組隊參賽。運動部長李洋表示，延續首屆總統盃掀起的全民運動熱潮，今年賽事規模再創新高，持續打造全臺具指標性的全民運動盛會。今年賽事更充分展現地方與中央攜手參與的精神，從各地預賽到全國總決賽，是一條將地方能量匯聚至國家舞臺的重要道路。也向全國民眾發出邀請，歡迎大家一起參與總統盃全民運動賽事，希望所有參賽朋友都能盡情享受運動與競賽帶來的快樂。 運動部表示，今年總決賽將在具代表性的臺北凱達格蘭大道舉行，預計號召數千名選手齊聚一堂，將街舞、籃球、城市景觀與文化能量緊密結合，打造大型戶外城市級運動嘉年華。街舞大賽暨3x3籃球賽總獎金合計高達590萬元，以實際行動支持選手勇敢逐夢，角逐總統盃最高榮耀。 運動部強調，街舞大賽首度橫跨北、中、南、東及離島金門，共辦理6
美加墨世界盃規模空前，卻因政治因素而代價高昂
有一點似乎肯定：在賽場的精彩以外，這場規模空前的世界盃，可能會成為史上最具爭議的賽事之一。
日本瘋傳「飯糰減肥法」不挨餓也能瘦，網友實測一個月瘦8公斤！
炎熱夏天快到了，不少人都想趁現在減肥，讓身形提前進入最佳狀態！現在熱門的飲控方式很多，像是168斷食、211餐盤、豆腐減肥法等，但想瘦身成功，關鍵不是跟風，而是找到適合自己、能長期執行的方法，瘦身才更
罕見提前公布建議售價 全新S-Class與Mercedes-Maybach S-Class即日起開放預訂！
自上周末於台北國父紀念館盛大舉辦《Mercedes-Benz 慶祝汽車發明 140 週年特展》，兩天吸引超過萬人參觀後，台灣賓士本周即將於 6 月 12 日至 14 日移師高雄駁二藝術特區接續展出。在品牌歡慶汽車發明 140 週年的熱潮持續延燒之際，台灣賓士今日再度無預警帶來驚喜，提前公開全新Mercedes-Benz S-Class 與 Mercedes-Maybach S-Class 台灣市場車型編成與建議售價。 作為 Mercedes-Benz 140 年創新精神的當代旗艦代表，全新 S-Class 不僅迎來歷來幅度最大升級之一，更首度全面導入由 NVIDIA 晶片驅動、以 MB.OS …
不怕股市跌！華爾街作家曝光25個改善財務原則 第25招變有錢最簡單
AI熱潮帶動台灣AI供應鏈與ETF投資風潮，沒想到卻在2026年6月8日迎來「黑色星期一」，台股盤中震盪2694點，最終收在43502.78點。市場劇烈波動之際，華爾街財經作家喬納森．克雷蒙在《會想的人先有錢》曝光25個理財原則，提醒投資人：致富靠的不是猜股價或追明牌，而是時間、紀律與正確觀念。快把這份致富清單貼在冰箱上，每天提醒自己。
台股止跌千點收在43149點 聯電成交爆量居冠漲逾5％ 高股息ETF群飛
聯發科(2454)收在4,085元、跌70.00元、跌幅1.68%。台達電(2308)收在2,160元、跌40.00元、跌幅1.82%。0050收在99.85元、跌0.40元、跌幅0.40%。鴻海(2317)收在258.5元、跌4.50元、跌幅1.71%。個股中，本日成交量居冠的為聯電(2303)收在125.0元、漲6.50元、漲幅5.49%、成交量超...
黃仁勳首登韓國綜藝談創業血淚 曝17歲學霸搭訕術靠這招追到初戀
【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前將其綜藝首秀獻給韓國人氣談話性節目《劉QUIZ O
【Follow法人】外資連6日站賣方！今再砍357億元 分析師：賣壓已有降溫跡象
台股今（11）日震盪收黑，外資持續站在賣方，今日再賣超357.79億元，已連續6個交易日調節台股，累計提款金額達4732.54億元。雖然賣超金額較前一日明顯收斂，但外資仍延續提款態勢。對此，資深台股分析師江慶財表示，隨著台股回測月線附近，加上融資減肥及5月營收陸續出爐，外資賣壓已有降溫跡象，台股短線不排除出現技術性反彈。
外資續賣358億！ 台股上演千點大逆轉 網笑：沒貨了
外資續賣358億！ 台股上演千點大逆轉 網笑：沒貨了
遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」 親揭張立東真實關係
籃籃進一步澄清，先前遭爆私約張立東硬蹭胡瓜餐會一事，實際情況並非如此，「我們是在活動散場時巧遇，才會有那張3人合照」。接連遭受爆料攻擊，籃籃表示目前最重要的是調整好自己的心情與狀態，「就是培養自己的抗壓能力」，至於是否知道爆料者身分？她則選擇不多加猜測，「...
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
李多慧穿北一女制服熱舞挨轟 今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！
日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法...
30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」 醫：6成患者都這樣
30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。