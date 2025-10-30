「台灣就是台灣」不是美國的台灣 ／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

「川習會」之前，川普搶先定調，「台灣就是台灣」，雖然只有短短6個字，但卻不是廢話、順口溜，而是有其內涵與外延意義，指涉台灣不是中國的台灣，乃是一種「維持現狀」的表述。賴清德總統亦首度明確表態「反對推進統一」，投資國防就是投資和平，打算繼續窮兵黷武、「以武拒統」下去，即使是和平方式或是台灣民意所向，他也不願意接受。

中國外交部表示，中美兩國元首會晤將觸及的是戰略性、長遠性和重大問題，台灣問題將是必談議題。此前有消息稱，中方可能在會談中，要求川普明確表態反對台獨，甚至不排除敦促美方支持中國和平統一。所以美國國務卿盧比歐才會先打預防針，掛保證台灣不會變成籌碼，美國絕不會放棄支持台灣。

川普大概有預感中方會跟他談到台灣問題，於是提前放出風聲試探中方反應，他以一種無所謂的態度聲稱，自己不知道也不確定是否會談到台灣問題，他認為中方或許談及台灣問題，但沒什麼好談的，「台灣就是台灣」。

此語，看似給民進黨吃了顆定心丸，但更像對美國自身捲入台海衝突風險的「完美切割」，「台灣就是台灣」並非美國的台灣，畢竟在川普眼中台灣只是筆尖，無需為保台付出太大代價、犧牲美國利益。

對照國台辦發言人彭慶恩表示，針對統一大陸決不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的選項；美國知名智庫蘭德公司日前公佈的長達115頁報告，其核心建議就是華盛頓決策層應支持中國和平解決台灣問題，避免中美發生直接軍事衝突的致命風險。

川普作為一位商人出身的總統，深知成本與風險的計算，遠比意識形態的口號來得實際，「台灣就是台灣」，恐怕是美國在跟台灣撇清關係！（照片翻攝自網絡）