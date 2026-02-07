台灣就業通大數據分析 助了解適配性

勞動部勞動力發展署就業服務組組長黃巧婷（左）表示，「台灣就業通」導入人工智慧（AI）與大數據分析技術，將依照求職者的履歷背景，主動建議可能具備的技能專長，並分析與目標職類的配適度。(中央社)

記者王誌成／台北報導

為了幫助民眾精準快速找工作，勞動部勞動力發展署台灣就業通今年將推「技能配適度分析」，分析求職者與目標職類配適度，並導引職訓課程協助求職者補足技能缺口，提高求職競爭力。

勞動力發展署就業服務組組長黃巧婷表示，台灣就業通網站已全面升級，整合全國公立就業服務資源，並引入ＡＩ及大數據技術，打造一站式就業服務平台。當求職者填寫履歷時，系統會提供關鍵字輔助，並結合「Ｊｏｂｏｏｋｓ工作百科」，即時提供職務內容及能力需求資訊。

系統還會分析求職者的搜尋行為，挖掘潛在機會。「技能配適度分析」功能將根據求職者的履歷背景，主動建議技能專長，並分析與目標職類的配適度，並引導至相關職業訓練課程，預計年底前啟用。

此外，台灣就業通整合網路、電話及實體服務，提供履歷建置及職缺媒合，並結合ＡＩ與真人客服，提供就業資訊及操作協助。根據統計，台灣就業通在一一四年共刊登一百十三萬筆職缺，就業率達百分之七十六點八三。未來將持續提升服務品質，幫助民眾更精準找到工作。