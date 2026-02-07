台灣就業通將推大數據分析 助民了解職缺適配性

（中央社記者吳欣紜台北7日電）幫助民眾精準快速找工作，勞動部勞動力發展署台灣就業通今年將推「技能配適度分析」，分析求職者與目標職類配適度，並導引職訓課程協助求職者補足技能缺口，提高求職競爭力。

勞動力發展署就業服務組組長黃巧婷在勞動部例行業務報告中表示，台灣就業通網站已全面升級，除了整合全國公立就業服務據點資源，更導入人工智慧（AI）與大數據分析技術，打造「線上線下網實整合」的一站式就業服務平台。

黃巧婷舉例，台灣就業通導入AI技術，當求職者填寫製作履歷時，針對技能專長，系統會主動提供關鍵字輔助，也將求職者「希望從事工作」結合到「Jobooks工作百科」，讓求職者即時輕鬆地獲得職務內容、能力需求與職涯發展資訊。

黃巧婷提到，台灣就業通不只依據學歷、證照及工作經歷精準媒合，也會分析求職者的搜尋與瀏覽行為，主動挖掘求職者可能感興趣的潛在機會。

黃巧婷表示，今年更將推出「技能配適度分析」，將依照求職者的履歷背景，主動建議可能具備的技能專長，並分析與目標職類的配適度。同時針對技能缺口，根據求職者想要的職缺快速導引至相關職業訓練課程，補足戰力，提高求職競爭力，此功能預計年底前上路。

除了線上服務外，黃巧婷表示，台灣就業通也整合網路、電話及實體服務，民眾可透過網站完成履歷建置與職缺媒合，同時結合AI與真人電話客服，提供就業資訊與操作協助，並銜接全國公立就業服務據點，由專業就服員一對一的諮詢與就業媒合，提供深度協助。

根據統計，台灣就業通民國114年刊登職缺有113萬筆，求職就業率達到76.83%。黃巧婷表示，未來將持續提升台灣就業通的服務品質，讓民眾能更精準、快速找到工作。（編輯：張雅淨）1150207