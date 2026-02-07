台灣就業通將推技能配適度分析 (圖)

其他人也在看
馬年新春》年終獎金陸續進帳！調查估平均領3.7萬元 逾兩成勞工自認領不到
年終獎金入帳時點接近，但並非人人都有著落。根據 yes123 求職網「馬年過年計畫與新春消費調查」，上班族預估今年平均年終獎金為3.7萬元，但仍有22.7%勞工自認將領不到年終；若排除零年終者，平均金額約為4.8萬元。
2月事業運開外掛！這「4大星座」升職加薪全到位
生活中心／吳宜庭報導2026年2月，星象力量強勁！水瓶座日食開啟全新事業賽道，土星換座帶來穩健助力，天王星順行則推動創新突破。在這股能量影響下，部分星座將獲高層青睞與資源加持，人脈與專業優勢並行，升職、加薪機會大增，無疑是給廣大上班族一劑強心針。「搜狐網」整理出本月四大職場強運星座，助你把握高光時刻。
7成上班族年關手頭緊！92%會發紅包預算1.2萬 預估年終獎金會領「這數字」
根據 yes123 求職網最新調查，馬年春節九天連假帶動消費熱潮，儘管 91.7% 的勞工計畫發紅包，平均總金額達 12,328 元，微幅高於去年，但受到通膨與凍薪影響，高達 71.6% 的人坦言年前手頭吃緊 。為解決財務缺
這是離Rolls-Royce最近的機會，2026年度學徒計畫啟動
Rolls-Royce有著至高的地位，當然要有足夠財力才能得以擁有，不然只能遠看近距離觸摸，不過現在有機會讓你不用家財萬貫就能好好觀賞並仔細研究，請報名Rolls-Royce學徒計畫。Rolls-Royce學徒計畫於2006年就已啟動，成立至今已屆滿20週年，期間也培育出超過200位專業人才，當中許多學徒現已晉升為高階管理職。2026年度學徒計畫目前已正式啟動，現正開放申請至2026年2月28日。 本次招募涵蓋Level 2至Level 6（等同大學學位）等多個等級，職位涉及車內飾板縫紉、車身塗裝、計量學及銷售規劃等領域。有興趣可至官網提交申請，隨後將進行線上評測與4月面試選拔，錄取者將於8月入職，並在Goodwood總部接受頂尖實務培訓，同時取得國家認可學歷。Rolls-Royce學徒計畫於2006年啟動，成立至今已屆滿20週年，期間也培育出超過200位專業人才，當中許多學徒現已晉升為高階管理職。可至官網提交申請，隨後將進行線上評測與4月面試選拔，錄取者將於8月入職。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
張峻瑋驚奇入選WBC中華隊！球評分析原因：潛力非常大
據《NOWNEWS》報導，球評謝岱穎在接受訪問時直言，中華隊面對同組勁敵日本、韓國與澳洲的夾擊，要搶下分組前2名晉級複賽「難度極高」，但仍具備放手一搏的實力與本錢。謝岱穎分析，本屆中華隊雖然僅有費爾柴德（Stuart Fairchild）在去年曾於大聯盟出賽，整體「星度」表面上...
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
身價8億人瑞與看護結婚 律師：子女若有做1事 婚姻恐無效
台北市102歲王先生與69歲賴姓女看護登記結婚，家屬認為整裝事情刻意隱埋，且憂心身價8億元王先生的財產不保，日前在醫院門口上演搶人大戰。事件驚動警方介入，律師王至德表示，如果事件最後鬧上法院，判決結果可能會跟很多人想的不一樣。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。