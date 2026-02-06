台灣就業通推AI大數據

為協助民眾更精準更快速找到工作，勞動部勞動力發展署昨（六）日表示，「台灣就業通」網站全面升級！不僅整合全國公立就業服務據點資源，更導入人工智慧（AI）及大數據分析技術，打造「線上線下網實整合」一站式就業服務平台，從職涯探索、技能提升到精準媒合，神隊友全方位助攻求職者搶得先機。

勞動力發展署指出，「台灣就業通」不僅是一個找工作的搜尋網站，更是完整的職涯發展入口，目前網站平台具有三大亮點，亮點一：AI輔助完成履歷，找工作更Easy，首先，履歷撰寫神助攻：求職者填寫製作履歷時，對於「技能專長」，系統將主動提供關鍵字輔助，「希望從事工作」將結合「Jobooks工作百科」，使求職者即時輕鬆的獲得職務內容、能力需求與職涯發展資訊。

其次，職缺推薦最懂求職者：台灣就業通不只依據學歷、證照及工作經歷精準媒合，更會分析個人搜尋與瀏覽行為，「主動挖掘」可能感興趣的潛在機會。今年也將持續優化功能，推出「技能配適度分析」，將依照履歷背景，主動建議可能具備的技能專長，並分析與目標職類的配適度。

最後，好機會主動通知：透過LINE與Email主動推播職缺推薦、履歷被瀏覽及廠商回覆通知，確保最新就業動態不漏接。

發展署進一步指出，亮點二：線上便利+線下專業，虛實整合服務不打折，首先，資源一站滿足：網站每年提供超過百萬筆工作機會提供求職者選擇，還串聯職涯探索與諮詢、職業訓練、微型創業及技能檢定等多元資源，比如「職涯測評專區」提供線上測評工具，協助求職者瞭解個人特質與興趣，「Jobooks工作百科」介紹各職業的工作內容，「Youth職涯」平台提供青年免費的線上專業職涯諮詢。

其次，真人服務一對一：「台灣就業通」整合網路、電話及實體服務，民眾除了可透由網站完成履歷建置與職缺媒合，同時結合AI與真人電話客服，提供就業資訊與操作協助，更可銜接至全國公立就業服務據點，經由專業就服員一對一的諮詢與就業媒合，提供更有溫度的深度協助。

發展署強調，亮點三：智慧媒合好省心、遠距招募好便利，首先，刊登求才既輕鬆又方便：「台灣就業通」協助企業於刊登職缺時，AI輔助填寫職務名稱、類別及專長能力，並透過智慧推薦系統精準媒合人才，搭配「求才週報」與媒合通知，協助雇主即時掌握招募進度，既省時又省力。

其次，遠距招募便利企業求才：網站同時支援視訊面試功能，企業可進行跨縣市遠距招募，縮短面試時程，特別適合急需補實人力的企業，大幅提升招募效率與整體彈性。