「台灣就業通」網站結合職涯探索與職缺媒合 打造智慧化求職模式
農曆年前後為求職與轉職高峰期，為協助民眾更有效率規劃職涯發展，勞動部持續優化「台灣就業通」網站平台，整合就業媒合、職業訓練、技能檢定及職涯探索等資源，建構一站式就業服務入口。因應行動求職趨勢，近期更推出全新LINE「就業通小幫手」服務，讓民眾透過常用通訊工具，即時掌握職缺資訊與求職進度，提升整體求職便利性與即時性。
勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「台灣就業通」整合多元就業服務資源，協助求職者職涯探索、能力培養至就業媒合各階段需求，同時也是企業招募及培育人才的重要平臺，網站定期更新「求職秘笈」與「履歷攻略」等實用內容，提供履歷撰寫、面試準備及職場能力養成資訊；透過「企業專訪」與「達人帶路」單元，協助求職者掌握產業趨勢與職務內涵，作為職涯規劃參考。
目前「台灣就業通」已提供免費職涯測評、Jobooks工作百科、線上履歷建置與職缺查詢等功能，協助民眾逐步完成職涯規劃。近期更推出LINE官方帳號服務，民眾只要加入好友並完成會員綁定，即可透過手機接收個人化就業資訊，不必頻繁登入網站，也能掌握最新動態。
「台灣就業通」LINE官方帳號整合徵才活動快訊與依履歷條件推送的職缺推薦，並提供履歷被企業瀏覽及面試通知提醒，協助求職者即時掌握應徵進度，所有訊息皆可直接連結回「台灣就業通」網站，方便查詢職缺內容、報名職訓課程及更新履歷，串聯網站與行動服務，打造更智慧、即時的求職模式。
劉邦棟指出，2、3月雲嘉南分署轄區各就業中心將辦理超過20場實體徵才活動，現場提供免費職涯諮詢、履歷健診及創業諮詢等服務；青年朋友亦可透過台灣就業通「Youth職涯就業諮詢平台」預約線上一對一諮詢，由專業顧問協助釐清職涯方向、優化履歷並強化面試準備。
劉邦棟提醒，求職過程不必過度設限，勇於嘗試與持續學習同樣重要，善用政府提供的就業及職業訓練資源，有助於提升職場競爭力與發展機會。相關資訊可至台灣就業通網站查詢，或透過LINE搜尋「@taiwanjobs」及官方帳號「台灣就業通」加入好友；亦可就近前往雲嘉南地區各就業中心洽詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供服務。
