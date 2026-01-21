《台灣居家透析白皮書》上線 石崇良：打造韌性醫療 不遺漏任何人

衛福部與台灣腎臟醫學會今天(21日)共同宣布《台灣居家透析白皮書》正式上線，啟動國家級醫療轉型工程。衛福部長石崇良表示，未來醫療體系將轉型為「以家為核心」，希望藉此提升醫療韌性，讓民眾不論在哪都能獲得相同的照顧，在超高齡社會下不遺漏任何一個人。

台灣腎臟病盛行率高，每年洗腎人口超過9萬人，賴清德總統去年12月公布由台灣腎臟醫學會草擬、為期10年的《台灣居家透析白皮書(2026–2035)》，明訂2035年居家透析比率18%的國家目標。

衛福部與台灣腎臟醫學會21日一同宣布《台灣居家透析白皮書》正式上線，台灣腎臟醫學會理事長陳金順指出，新冠疫情後，強化醫療韌性已成為各國的核心戰略，居家透析除了是治療的選項，也提供韌性醫療的新策略。

台灣腎臟醫學會白皮書工作小組召集人許永和表示，面對超高齡社會，「無人陪病、無人接送」將成常態，相較於傳統院所血液透析1：4的護病比，居家透析可達1：30，大幅釋放77%護理人力，是維持醫療體系運作的關鍵解方。為達成2035年居家透析盛行率18%的目標，白皮書提出五大行動策略，包括支付政策改革、推動醫病共決、整合透析與長照資源、數位遠距創新、建立高品質指標。

衛福部長石崇良表示，未來的醫療體系將從過去的「以醫院為中心」轉型為「以家為核心」，政府將以醫療韌性、健康平權、永續經營三大支柱推動國家醫療轉型工程，讓每一位腎友都能擁有「留在家裡的權利」。他說：『(原音)它是延續我們前年推出的在宅醫療、居家住院、居家透析，那麼這個是延續我們這個典範的轉移，這是我們國家的一個醫療的轉型工程，以家為核心，透過這樣的轉型，提升我們的醫療韌性，讓民眾不論在哪裡都能夠得到相同的照顧，不遺漏任何一個人，也讓超高齡化社會下，健保得以繼續的永續經營，把所有的每一分錢花在刀口上。』

健保署副署長張禹斌指出，健保署已於2025年維持編列新台幣4億3,350萬元，專款用於鼓勵醫療院所加強推動居家腹膜透析與居家血液透析，健保署將致力擴大居家透析的覆蓋範圍，同時結合遠距智慧醫療，增強以病人為中心的服務品質。