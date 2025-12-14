台灣居家透析白皮書 發布新版

台灣居家透析係以居家腹膜透析為主，台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯指出，許多國家透過白皮書展示推廣腹膜透析的決心，鄰近南韓、日本皆是如此。此次台灣發布新版《台灣居家透析白皮書》，設定二○三五年居家透析達十八%的明確目標，並提出每年增加約一%的成長軌跡，與國際推動模式一致。

國際經驗已清楚證實制度誘因的重要性。美國在調整支付制度後，成功提升居家透析使用率；香港、泰國、墨西哥更透過「腹膜透析優先政策」，使腹膜透析成為病人主要選擇，香港腹膜透析占比更高達六至七成。這些案例顯示，只要制度、教育與支援到位，病人的選擇便會自然朝更具彈性的治療模式移動。

吳麥斯強調，台灣具備推動居家透析的關鍵條件，包括高度整合的健保雲端資料庫、成熟的遠距醫療技術，以及長期累積的專科訓練制度和跨院所合作經驗。此次與ISPD/ISN共同簽署《國際居家透析宣言》，使台灣能與國際共享最佳實務與政策框架，並將本土經驗與國際趨勢接軌。他表示，透析未來不應只依賴醫院，而是走向家庭、社區與醫療院所共同支撐的多場域模式，讓腎友在任何場域都能獲得不中斷的治療與支持。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和表示，白皮書之所以設定二○三五年居家透析達十八%的目標，是因為台灣已在三大基礎建設上累積足夠能量：人才培育、品質監控與智慧科技導入。

在人才面向，台灣已有上千醫師完成腹膜透析專業訓練，並透過更嚴謹CPME能力評估制度強化實務能力。護理端亦將逐步推動相同架構，使居家透析的照護品質更一致、更可預期。

在品質監測方面，學會每三年進行「透析訪視」，加上健保署的「全民健康保險鼓勵院所加強推動腹膜透析與提升照護品質計畫」，要求院所回報營養、貧血、感染率與住院率等指標，使透析品質具透明度，也提供院所持續改善的依據。

科技則為推動居家透析不可或缺的關鍵。自動腹膜透析（APD）設備能在夜間治療並每五分鐘上傳資料至雲端，使醫療團隊可及時監控治療狀況，讓病人安心、也提高臨床的可掌握性。許永和表示，這三項基礎共同構成台灣推動透析在地化的重要根基。

台北榮民總醫院腎臟科主治醫師楊智宇表示，臨床端已明顯感受到病人在透析方式選擇上的改變，而這與系統化的「醫病共享決策」（SDM）密切相關。