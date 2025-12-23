台灣展望會籲紅包傳愛 讓孩子吃飽有力氣長大

在營養的支持下，小珍期許自己成為優秀的運動員(台灣世界展望會提供)

在全球通膨加劇、經濟環境持續震盪下，台灣弱勢兒少的生存線正快速下滑。台灣世界展望會指出，國內脆弱兒少最基本的溫飽與營養狀況十分嚴峻，以去年服務數據來看，平日就有3,185名兒少三餐不固定，只能「有什麼吃什麼」，另有3,680名兒少經常以低營養食物充當正餐，飲食穩定性明顯不足；到了寒暑假，情況更為惡化，三餐取得方式不固定的兒少增加至4,525人，經常以缺乏營養的食物果腹也達4,080人。台灣世界展望會呼籲社會大眾在歲末響應「紅包傳愛」行動，為孩子補上一頓熱食，補齊成長不可或缺的營養支持。

廣告 廣告

13歲的恩恩與爸媽、四名兄弟姊妹共七口擠在同一個屋簷下。因家中收入不穩，父母長期以零工維生，為了讓孩子吃晚餐，媽媽每天出門工作前會先把飯菜備好，孩子放學回家再自行加熱，但飯菜常因天氣悶熱、放置時間過長，已不新鮮，甚至散發酸敗氣味，孩子只能皺著眉強迫自己吞下。

父母心裡愧疚，卻無力改變。陪伴一家的台灣世界展望會社工林國正，便讓恩恩與弟弟加入展望會的部落廚房送餐服務。林國正說，每次恩恩總會把便當分給兄弟姐妹一起分享，每週三天的晚餐時刻，家裡出現了規律的香味—有營養、有熱度，是孩子們最期待時刻。

14歲的小珍熱愛田徑，是校隊的短跑希望，但家中靠母親在餐廳打工貼補家用，吃穿用度都很緊繃，外食也常難以兼顧營養。社工員黃國龍帶領小珍參與展望會的「飲食知能營養方案」後，她開始懂得自己身體真正需要的營養、外食挑選、賽前補充。小珍說：「以前只想跑快，現在知道要吃對，跑起來才有力量。」營養知識成為他追夢的重要後盾，未來她期許自己成為優秀的運動員。

大環境的通膨與經濟衝擊，讓脆弱家庭的每一筆開銷都變得艱難，而孩子的營養與健康被迫成為第一個犧牲品。展望會籲請社會大眾響應「紅包傳愛」活動，將捐款支持化成營養扶助、營養補充、送餐服務與飲食知能提供等力量，讓脆弱孩子的飢餓不再被忽略，有穩定、健康的餐食，一同豐盛兒童生命的展望，陪孩子度過寒冬，讓孩子吃飽、穿暖、有能量成為更好的大人。

撰文、攝影／台灣世界展望會提供、TCnews編修