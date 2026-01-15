台灣展開經典賽首階集訓 陳傑憲再任隊長

隊長陳傑憲說：「我們選手能做的就是在場上專心地備賽，然後保持身體健康，好好地去面對，希望為台灣拿下最好的成績。現在只是第一階段，大家都在調整，我希望我們選手與教練團都能把狀態調整到最好，然後進入到正式比賽，為台灣拿下好的成績。」

中職會長蔡其昌表示，「我們球是圓的，沒有人知道這一次的經典賽成績會如何，但是我相信從豪駒總教練、我們的教練團，到所有參加集訓的選手，一定會拿出最佳的態度，一定會努力不懈拿出拚勁，永不放棄就有機會。」

今日出席的31名球員，投手包括古林睿煬、孫易磊等16位；捕手是吉力吉撈．鞏冠、林家正等4位；內野手有鄭宗哲、張育成等7位；外野手有陳傑憲、林安可等4位。