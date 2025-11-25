台灣山葉宣布勁戰155取消「SSS怠速熄火」 補償方案一次看

台灣山葉機車（YAMAHA）宣布調整「CYGNUS XR（勁戰 155）」配備項目，並不會因此調整車輛售價，但將針對早鳥預購車主提供專屬的保養補償方案。



台灣山葉機車表示，因為在最終量產測試階段「Stop & Start System（怠速熄火系統，簡稱 SSS）」未完全符合內部開發標準，將於最終量產版本中取消這項配備項目；官方強調，此調整不影響主要配備、安全性及排汙耗能表現，車輛均已完成認證並符合相關法規。



由於各類原物料成本持續波動，「CYGNUS XR」將維持原建議售價，但在 2025 年 11 月 30 日前完成訂購的顧客，台灣山葉機車將提供專屬回饋專案，作為對此次配備調整的補償；相關禮品內容將透過「YAMAHA LIFE APP」以兌換券形式發放。

「CYGNUS XR」配備調整補償方案

●適用預購日期：預購至2025年11月30日止。

●適用領牌日期：須於2026年3月31日前完成領牌作業。

方案內容

凡在方案期間內，於 Yamaha 經銷商完成「CYGNUS XR」預購，並在指定領牌期限前完成領牌作業的「CYGNUS XR」車主。符合資格的「CYGNUS XR」車主，將可獲得：「YAMALUBE 4-GP」機油（10W-40）&齒輪油（GIII-100）共5回電子票券。

兌換方式

●票券發送：補償方案將透過「YAMAHA LIFE APP」以電子票券形式發送至符合資格的車主帳號。

●電子票券發送時間：於車主登入「YAMAHA LIFE APP」並成功綁定愛車後，3 分鐘內發送完成。

●票券核銷方式：車主需至 Yamaha 經專銷據點（可在 App 服務據點查詢或店家電話確認），主動出示電子票券條碼與告知店家服務人員，進行票券核銷與使用。

●票券效期：票券截止日期為領牌日起往後計算 14 個月截止，逾期即自動失效。

方案注意事項

此補償方案包含5回免費的更換工資。若同時進行其他維修項目或追加其他保養品項，其費用須由車主自行負擔。



票券使用本方案共5張票券，可依照保養手冊規則進行保養次數，但請務必注意票券的截止日期。



本方案地區僅限於台灣本島及金門、澎湖地區之 YAMAHA經專銷據點進行。



本方案參加者須確實完成「YAMAHA LIFE APP」註冊與愛車綁定，電子票券方能順利發送。



兌換時需主動出示APP內之電子票券，並由經專銷服務人員確認車籍（限定指定車牌）資料。



電子票券不可與紅利點數或是其他優惠方案合併使用。



本方案提供的機油為「YAMALUBE 4-GP（10W-40）」&齒輪油（GIII-100）規格，不得要求更換其他規格或折抵現金。



台灣山葉機車保有隨時變更、解釋、暫停或終止本方案之權利，修改訊息將於官方網站上公佈，不另行通知。如有任何本方案相關疑問，請洽台灣山葉機車客服中心。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）