台灣山葉純日資 震撼二輪市場

台灣山葉機車結束40年的台日合資，功學社謝家出脫全數股權，由日方接手，成為日本山葉發動機株式會社的全資子公司，為國內二輪市場投下震撼彈。不過業界認為，未來台灣山葉將逐漸淡出量販車款，市場也會從三足鼎立轉變為三陽、光陽雙雄對決的新局面。

台灣山葉成立於1987年，由功學社旗下投資公司「寶樹投資股份有限公司」與山葉發動機合資成立，台日分別持股49％、51％，並在中壢與新竹兩地設有工廠，負責引擎生產與成車組裝、物流業務，成立初期以「兜風50」的小排氣量車款，奠定在台二輪地位。

市場排名上，台灣機車市場向來為光陽、山葉及三陽，三足鼎立局面，台灣山葉過往市占率約維持在25％上下。惟近年因原廠較不重視台灣市場，研發腳步緩慢，加上價格敏感度不如光陽及三陽，銷量持續滑落，去年在台銷售僅12.5萬台，市占率降至17.7％。

為強化對台管理，避免與台資股東出現發展路線歧異，日本山葉發動機株式會社此次不只吃下功學社所有股份，也整併旗下台灣山葉電裝工業股份有限公司及台灣山葉興業股份有限公司。

台灣山葉機車表示，儘管股權變動，但日常營運、財務往來以及與既有供應商、經銷商間的權利義務、合作關係與交易條件，維持現狀不受影響，配合全資化戰略，集中研發與商務資源，可強化在全球供應鏈中的採購規模與出口競爭力，實現研產銷一體體制。

業內人士指出，台灣市場規模太小，日方近年將發展重心轉至東南亞，對台重視度不若過往，與台資股東想法更為分歧，「分手只是遲早的事」，隨著日本總社主導經營權，台灣山葉的台灣味及台灣聲音都會更淡。

業內高層認為，山葉近年在本地化的量販車款上，逐漸看不到三陽、光陽車尾燈，日方主導後，將完全聽命於總社指揮，可能轉向高價位、高利潤的利基車款，在資源不及本土車廠下，逐步棄守本地化量販車款，市場也將從「三腳督」走向雙陽的一對一競爭。