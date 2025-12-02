台灣工具機出口慘跌23%！楊瓊瓔怒批：高關稅談判半年只會說「盡速」

立法委員楊瓊瓔日前針對台灣工具機產業面臨的困境，嚴厲質詢政府代表，批評從今年四月啟動的對美關稅談判，至今仍無明確進展，導致產業競爭力嚴重削弱，甚至引發民生危機。

楊瓊瓔委員引用數據指出，根據媒體報導，10月份日本工具機整體的訂單較去年同期增加了 16.8%，約 1,430 億日元。然而，反觀台灣工具機產業，10月份的出口金額卻僅有 1.4 億美元，年減高達 23.1%，出口金額不及過往的一半。

楊委員強調，台灣工具機產業是「台灣之光」，擁有高端精密機種及從零組件到整機的自主整合力量，但卻因高額關稅及台幣匯率問題，導致毛利被壓縮、難以接單。她沉痛指出，這個問題的嚴重性不只是老闆接單，更嚴重的影響到我國的就業率和民生，中南部地區甚至出現了「裁員、減薪、停繳房貸」的苦境。

廣告 廣告

楊瓊瓔委員嚴詞追問談判代表：「從四月一直告訴我們到現在，每一次的回答就是如此，讓我們的產業霧煞煞！」她直指談判過程「黑箱、拖延」，政府不斷承諾「會有好消息」，但總談判代表和經濟部長面對「何時能給出實質救命成效」的提問時，卻只能不斷重複「盡速」、「盡快」、「盡量」，卻始終給不出一個具體時間點。

楊委員要求政府必須承諾，朝向爭取對等關稅，將暫時性稅率從 20% 降至 15% 且不疊加原關稅，並爭取 232 條款的優惠待遇。她強調：「談判已經一拖再拖，讓產業不知道該怎麼辦！政府不能只說『了解困難』，而是必須立即給出一個時間表，解決高關稅和 232 條款對產業的致命衝擊！」

更多品觀點報導

「你是唯一會玩英雄聯盟的部長」羅廷瑋期許李洋重視電競發展

國泰世華銀看好2026台股衝破3萬點 聚焦3大核心議題！

