▲位於台南市新營區太南里的「磐創作陶坊」，是由文化部認證「台灣工藝之家」陶藝家周美智所創立。

▲「台灣工藝之家」周美智磐創作陶坊新闢展覽空間，邀民眾體驗陶藝與社區文化之美。（圖／記者蘇彩娥攝）

▲「台灣工藝之家」周美智磐創作陶坊新闢展覽空間，邀民眾體驗陶藝與社區文化之美。（圖／記者蘇彩娥攝）

▲「台灣工藝之家」周美智磐創作陶坊新闢展覽空間，邀民眾體驗陶藝與社區文化之美。（圖／記者蘇彩娥攝）

「台灣工藝之家」周美智磐創作陶坊新闢展覽空間 邀民眾體驗陶藝與社區文化之美

磐創作陶坊的新展覽空間，是一個讓工藝與社區共生的場域。透過陶藝創作、在地故事與親身體驗，讓民眾在慢下腳步的同時，重新感受生活中的美好，也看見一位工藝家以生命與雙手，持續為土地注入溫度的動人故事。美智期盼，陶藝不只是藝術品，而是能走進生活、陪伴日常的存在。