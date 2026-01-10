台灣工黨晏揚清一行參訪莆田學院音樂學院

參訪團與校方互贈紀念品。

1月8日上午，台灣工黨主席晏揚清率5人團組赴福建省莆田學院（下稱「莆院」）音樂學院參觀交流，以古琴文化為紐帶開展交流訪問。活動通過古琴演奏、實地參觀、座談交流等多元環節，深化兩岸非遺傳承與文化互動，讓跨越海峽的同胞情誼在絲弦雅韻中愈發濃厚。省級非遺「古琴製藝」第二代傳承人、音樂家教授蔡永靖之子蔡唯男參加座談。

一、琴音繞樑：非遺技藝奏響文化共鳴

活動伊始，紫霄音樂廳內琴音裊裊。老師林群群古琴獨奏《廣陵散》、琴歌《人生幾何賦》，老師吳雲海傾情演繹《莊周夢蝶》。激昂旋律與空靈曲調交替流轉，既展現了古琴藝術的深厚底蘊，更讓台灣嘉賓沉浸式感受中華非遺的獨特魅力。其中，蘊含仙遊蔡系古琴技藝特色的演奏，清越靈動、綿密悠長的琴音，嘉賓們直觀領略了這一福建省非物質文化遺產的獨特韻味。

作為承載三千多年文明底蘊的中華「四藝之首」，仙遊蔡系古琴沿襲四大名琴「焦尾琴」的古法火功技藝，以老木為材、經百道工序淬煉，其獨特的火斫工藝讓木材在碳化中去除雜質，終成傳世佳音。從蔡氏先祖書香傳家、製琴自賞，到教授蔡永靖攜上海音樂學院學識返鄉守藝，再到其子蔡唯男五十餘載深耕不輟，五代人以匠心護技藝。

中國著名音樂教育家賀綠汀曾為蔡永靖、蔡唯男父子創立的福建省鐘聲樂器廠親筆題寫廠名。該廠以弘揚蔡系古琴藝術為使命，其產品屢獲國際金獎，蜚聲海內外。尤為可貴的是，這項傳統技藝突破家族傳承局限，形成了老中青三代接力的傳承體系，如今更通過與高校合作，開啟規模化、系統化傳承的新階段。

「很高興來到莆田學院，孫中山先生在新思想浪潮中仍堅守傳統文化，令人敬佩。」晏揚清深有感触地說，「今年是他誕辰160周年，我們希望藉此機會為傳統文化傳承出份力。古琴作為『琴棋書畫』之首，是兩岸共有的文化記憶，剛才的演奏讓人身心舒暢。雖為小眾藝術，但我們願以琴為媒搭建交流橋樑，深化音樂教學、非遺研究等合作。」

隨後，在學校領導及師生的陪同下，晏揚清一行先後參觀了音樂學院教學樓及古琴教室，了解學院布局、學科特色。

二、深度對話：多元合作擘畫兩岸文化藍圖

座談交流環節，莆院音樂學院院長林榮華對晏揚清一行表示熱烈歡迎。他表示，學院始終以「傳承非遺文脈、賦能文化創新」為己任，深耕仙遊蔡系古琴產教融合，已與鐘聲樂器廠達成多項深度合作共識。雙方計劃共建「古琴非遺傳承研學基地」，將蔡氏古法斫琴技藝全面納入音樂學專業實踐課程，讓學生近距離感受從選料、火功到上漆、校音的完整匠心歷程；同時組建「雙師型」教學團隊，邀請蔡唯男等非遺傳承人走進課堂親授技藝，選派專業教師參與古琴樂理研究與技藝創新，實現「研、學、產」一體化發展。此外，學院還將依托高校資源，助力蔡系古琴挖掘文化IP、開發文創產品，讓這門古老技藝在新時代煥發新生機。

林榮華強調，此次攜手籌劃紀念孫中山先生誕辰160周年「一脈相承·兩岸共情（琴）」線上古琴音樂會，既是對「天下為公」理念的深切緬懷，更是兩岸以藝為橋、以琴為媒的生動實踐。音樂會將邀請兩岸琴家共奏《高山流水》《瀟湘水雲》等經典曲目，特別融入蔡系古琴特色演繹，讓兩岸同胞在悠揚琴音中感受非遺魅力。

座談會上，兩岸代表還圍繞青年交流、高山族文化、洪門文化等議題展開熱烈討論。台灣原住民文藝觀光經濟發展協會理事長高畹芯介紹了高山族獨特的音樂文化：「高山族同胞用歌聲傳情，自製樂器，對音樂節奏有著天生的敏感度，希望未來能與莆田學院開展音樂交流活動。」

國際洪門中華總會榮譽副理事長林峻德表示：「洪門始終秉持忠義精神，希望帶洪門子弟來莆田學院交流，傳承中山先生的革命遺志。」

台灣新生報大陸新聞召集人王輝丹提出，願藉助《台灣新生報》的媒體平台，宣傳莆田學院的非遺傳承成果與學生作品；大陸配偶代表則建議，兩岸學校應建立常態化合作機制，以非物質文化遺產傳承為紐帶，化解兩岸青年的文化隔閡。莆田學院老師林賽君詳細介紹了學校面向台灣學子的優惠招生政策：「學校今年特設台灣地區單獨招生，提供豐厚獎學金，熱忱歡迎台灣青年來校學古琴、探文脈。」

晏揚清在總結發言中感慨：「這樣的文化交流意義非凡，期待未來能推動兩岸在音樂教學、非遺研究、文創開發等領域開展更多深度合作，以中華優秀傳統文化為紐帶，凝聚兩岸情懷。」

三、初心如磐：兩岸同心共築文化未來

「音樂無界，琴音是最好的溝通紐帶。」莆田學院領導表示，這場交流讓兩岸同胞的心貼得更近。學校作為媽祖文化研究基地，始終致力於搭建兩岸文化交流平台，未來將持續深化與台灣各界的文化互動，讓千年琴音薪火相傳。

