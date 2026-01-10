台灣工黨組團赴福建調研考察 獲福建省台聯積極回應

參觀福州市中山紀念堂、三坊七巷等歷史文化街區。

▲參觀福州市中山紀念堂、三坊七巷等歷史文化街區。

2026年是偉大的民族英雄、中國民主革命的偉大先驅孫中山先生誕辰160周年。為深切緬懷中山先生革命精神，凝聚振興中華的共同共識，深化兩岸人文交流，台灣工黨組團於1月6至9日赴福建福州調研考察，並與福建省台灣同胞聯誼會（以下簡稱「福建省台聯」）就合作舉辦紀念活動舉行座談交流。雙方初步商定籌辦「一脈相（襄）承·兩岸共情（琴）」線上古琴音樂會，以琴音為媒，傳遞兩岸同胞深厚情誼，獲得福建方面積極回應。

廣告 廣告

以琴為媒共譜兩岸文化交融新篇

此前，台灣工黨大陸事務部正式致函福建省台聯，提出以中華優秀傳統文化為紐帶，共同規劃孫中山先生誕辰紀念活動。6日，台灣工黨主席晏揚清率團抵達福州，參訪團成員包括台灣原住民文藝觀光經濟發展協會理事長高畹芯、國際洪門中華總會榮譽副理事長林峻德，以及《台灣新生報》大陸新聞召集人等兩岸文化與社團界代表。

1月7日上午，福建省台聯黨組書記劉良輝主持召開座談會，福建省台聯副會長歐陽迪莎、台盟福建省委副主委許勇鐵等出席，與台灣工黨一行圍繞「一脈相（襄）承·兩岸共情（琴）」線上古琴音樂會的活動形式、合作機制及推進計劃展開深入研討。

劉良輝表示，古琴作為中華傳統文化瑰寶，承載著「天人合一」的哲學思想，是兩岸同胞共同的精神財富。通過舉辦線上古琴音樂會，既能以藝術形式緬懷孫中山先生，又能為兩岸同胞搭建心靈溝通的文化橋樑，推動民間藝術互動與情感共鳴。

晏揚清指出，孫中山先生畢生致力於民主、民權、民生之三民主義政治思想體系，旨在實現「天下為公」的大同社會，此次活動正是對其「振興中華」理念的當代實踐，期望以琴音為紐帶，凝聚兩岸同胞情懷。

在政黨交流方面，福建方面介紹了民革、致公黨、台盟等民主黨派在傳承孫中山先生精神、推動兩岸交流方面的歷史實踐。台盟福建省委副主委許勇鐵表示，台盟主辦的「船政論壇」已連續舉辦19年，成為兩岸學術與文化交流的重要平台，期待與台灣工黨共同弘揚中山先生的愛國思想。

針對兩岸教育合作面臨的現實困境，與會代表指出，近年來兩岸高校交流因政策、意識形態等因素遭遇瓶頸，台灣部分民辦高校面臨生源不足問題，大陸學生赴台意願亦明顯下降。與會各方呼籲打破壁壘，推動兩岸高校在學術研究、人才培養等領域的務實合作，共同推廣中華優秀傳統文化。

此外，雙方還就陸配在台灣面臨的身分認同、政治參與受限等問題交換意見，建議通過教育進修、非遺傳承等方式，協助陸配明確社會定位，提升其在台灣社會中的發展空間。針對台灣青年赴大陸交流意願下降的現象，與會人士建議制定更具針對性的交流政策，消除信息誤導、降低交流成本，為兩岸青年搭建更多元的互動平台。

銘記歷史凝聚振興中華的磅礡力量

會後，台灣工黨參訪團前往福州市中山紀念堂、三坊七巷及台灣會館參觀，實地感受福建與台灣之間深厚的歷史淵源。福建作為革命與僑務重鎮，曾是孫中山先生革命活動的重要區域，華僑、洪門等歷史力量在辛亥革命中發揮了重要作用。

國際洪門中華總會榮譽副理事長林峻德表示，孫中山先生的革命足跡遍布兩岸，其「天下為公」的思想是兩岸同胞共同的精神財富。洪門作為中山先生革命事業的重要支持力量，將積極參與相關紀念活動。

雙方一致表示，將以孫中山先生誕辰160周年為重要契機，持續深化兩岸文化與人文交流，傳承和弘揚中山先生的愛國精神。

據悉，「一脈相（襄）承·兩岸共情（琴）」線上古琴音樂會擬於11月孫中山先生誕辰紀念日前後舉辦，屆時將邀請兩岸古琴名家聯袂演出，並通過網絡直播方式呈現，讓兩岸同胞共賞琴音、共緬先賢。