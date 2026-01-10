台灣工黨一行福建仙遊楓亭鎮 開展文化交流
▲台灣工黨一行福建仙遊楓亭鎮，開展文化交流。
1月8日下午，台灣工黨主席晏揚清率5人團組赴福建省莆田市仙遊縣楓亭鎮開展文化參訪交流活動。莆田市及仙遊縣台聯、莆田學院音樂學院相關領導陪同調研，楓亭鎮文化站站長出席。
參訪團先後走訪塔斗山公園、蘭友三媽宮、蔡襄故居等文化地標。
塔斗山公園作為楓亭鎮標誌性景觀，海拔118米的青螺峰上，國家級文物保護單位天中萬壽塔巍然矗立，宋風古韻撲面而來。大家拾級而上，聽取楓亭文化研究會副秘書長柯光閃為調研團介紹塔山歷史淵源，了解民族英雄戚繼光曾登臨攬勝、南宋理學家朱熹在此講學題字的往事，晏揚清一行對這座集自然景觀與人文底蘊於一體的文化名山讚歎不已。
隨後，大家來到楓亭蘭友三媽宮（俗稱「龍應宮」）。這座始建於元代的宮廟，主祀媽祖由湄洲祖廟分靈而來，承載著兩岸共同的海神信仰。了解宮廟的重修歷程、認真觀賞文化遺存。國際洪門中華總會榮譽副理事長林峻德表示，台灣地區也有眾多媽祖宮廟，兩岸共同的信仰習俗是割不斷的文化紐帶。
在蔡襄故居，台灣工黨一行人沉浸於北宋名臣蔡襄的廉政文化與人文精神之中。大家仔細聆聽蔡襄主持修建洛陽橋、編撰《茶錄》與《荔枝譜》的功績介紹；認真欣賞宋四大書法家的筆墨珍品，感受中華傳統文化的博大精深。當得知蔡襄後裔遍佈海內外，其中不乏台灣同胞時，紛紛表示，要積極搭建兩岸宗親交流橋樑，讓千年文脈在新時代煥發生機。
在此次參訪交流中，台灣工黨一行對仙遊縣深厚的歷史文化底蘊給予高度評價。
據瞭解，今後仙遊縣台聯將以此次交流為契機，深入落實兩岸融合發展示範區建設要求，進一步打造文化交流平台，讓兩岸同胞凝聚共識。
