台灣差點40年前就潛艦國造！《海鯤破浪》揭荷蘭原本答應技術移轉
如果歷史稍微改變一點點。
今天的海鯤艦，或許不會是台灣第一艘國造潛艦。
因為早在1980年代，台灣就曾經距離潛艦國造只差一步。
資深媒體人李志德在《海鯤破浪》中揭露，當年荷蘭提供給台灣的方案，其實不只是出售兩艘潛艦那麼簡單。
接受《新聞放鞭炮》專訪時，他表示，荷蘭最早提出的構想包含技術移轉。
第一艘由荷蘭建造。
第二艘則由荷蘭提供技術、材料與藍圖，讓台灣自行建造。
換句話說，潛艦國造的構想早在四十多年前就已經出現。
當時台灣派出大批海軍與中船人員赴荷蘭學習。
從設計、建造到驗收流程，幾乎全程參與。
許多後來成為潛艦專家的人才，都是在那段期間養成。
李志德透露，他甚至親自前往荷蘭訪查，找到當年台灣海軍人員居住與生活的地點。
當地華人商店老闆至今仍記得那些來自台灣的年輕海軍軍官。
他們白天在船廠學習。
晚上到店裡買食材、聊天，甚至逐漸成為朋友。
這些細節讓冰冷的軍事史有了人的溫度。
然而，歷史最終沒有走向台灣期待的方向。
中國對荷蘭施加巨大外交壓力。
荷蘭政府在政治與經濟考量下選擇退縮。
原本規劃中的後續合作逐漸中斷。
第二艘在台灣建造的構想，也就此消失。
周玉蔻感嘆，如果當年計畫能夠延續，台灣的潛艦工業可能提早三十多年起步。
但歷史沒有如果。
李志德認為，正因為經歷過這些錯失與挫折，海鯤艦今天才更顯珍貴。
因為它不只是新的開始。
也是對四十年前那場未完成夢想的回應。
（圖片來源：新聞放鞭炮、國防部、百度百科）
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