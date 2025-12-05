台灣已凍漲逾9年！ 美式賣場年費「漲」聲響起 業者回應了

爆滿人潮的美式賣場，卻被不少網友討論，接下來「會員費」恐怕要調漲，萬物皆漲情況下，台灣恐怕也「漲」聲響起（圖／TVBS）

黑色星期五剛過，爆滿人潮的美式賣場，卻被不少網友討論，接下來「會員費」恐怕要調漲，以全球來說，去年美國和加拿大就先調漲年費，至於今年亞洲地區則是日韓先調價，萬物皆漲情況下，台灣恐怕也「漲」聲響起。

美式賣場即使在平日下午依然人潮眾多，消費者推車中裝滿零食、牛奶和家用品。特別是在黑色星期五期間，許多會員為了優惠而瘋狂購物，甚至有民眾將商品一箱一箱搬上車。然而，近期網路上出現大量討論，認為台灣的會員費可能也將跟進調漲。

許多消費者能接受的調漲金額，大約在2百以內，如果超過兩百就會考慮退會員（圖／TVBS）

對於可能的漲價，一位消費者表示，上次調漲約150元，這次可能也會在相近範圍。另一位消費者則認為，如果漲幅在100元內可以接受，但若超過200元就會考慮退出會員。多數消費者能接受的調漲幅度大約在2%至3%之內，認為5%似乎太高。

回顧全球調漲紀錄，美國和加拿大在去年9月的漲幅超過8%，日本計劃在2025年後調漲6%至9%，而韓國的基本會員費調整幅度最大，超過11%。一位消費者提到，考慮到台灣的消費水平相對較低，希望漲幅能比美國少一些。

亞洲地區中，日本和韓國已率先宣布調價。台灣的上一次會員費調整是在2016年7月，當時金卡和商業卡都上調了150元，商業副卡更是一次漲價400元。經過9年，會員費似乎將有所調整。

2016年7月份，當時金卡、商業卡都調漲150元，商業副卡則是一口氣漲價4百元，9年過去了，年費似乎會有所調整（圖／TVBS）

儘管面臨可能的漲價，部分消費者表示仍會繼續消費，尤其是已辦理黑卡的會員，認為透過回饋機制可以抵消部分漲幅。對此，美式賣場回應稱，依照慣例，如有服務調整或變動，會主動通知會員。雖然沒有直接確認是否調價，但從回應來看，調整會員費似乎只是時間問題。

