台灣已是我的家！李雅英霸氣捐29萬元助童 數字藏有「這層意義」

娛樂中心／蔡佩伶報導

「全民表妹」李雅英是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的韓籍成員，來台發展邁入第三年，早已圈粉無數，然而，富有愛心的李雅英做善事不落人後，在生日前夕霸氣捐29萬元，希望能成為孩子們的一份禮物。

李雅英昨（2日）曬出捐款感謝狀，表示自從在台灣定居後，度過的時間遠比在韓國還多，在這期間她也獲得許多支持者給予的愛，因此李雅英始終懷著感恩的心在進行活動，如今，她希望能夠替那些懷抱夢想的台灣孩子加油打氣。

李雅英將心意化作公益，霸氣捐出29萬元，「29」這個數字對她來說也別具意義，象徵她的生日2月9日，李雅英認為這只是小小的開始，畢竟有許多人默默的實踐奉獻與分享的生活，李雅英的善舉不只獲得家人支持，同樣讓許多台灣網友感動不已。

李雅英捐款幫助兒童。（圖／翻攝自Threads）

