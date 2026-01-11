台灣希望怎樣的經濟榮景？

（圖／本報系資料照）

中央銀行於去年12月30日發布新聞稿，回應英國媒體《經濟學人》〈台灣榮景的潛藏風險〉一文。文章指稱央行長期壓低新台幣匯率以扶植出口，導致國人購買力受損、房價攀升、金融風險累積。央行指《經濟學人》過度簡化匯率與經濟之間的關聯，並強調台灣的經濟韌性不該僅以「大麥克指數」評價。

央行這封信函從八個面向拆解報導推論，包含匯率形成、市場機制、經常帳盈餘、房市與勞動所得連動等多項議題，展現央行政策辯護能力。然而，在數字與解釋之外，一個核心問題卻未獲得關注。當台股站上3萬點、GDP創下30年新高時，為何社會多數人卻感受不到經濟繁榮？

事實上，在1947家上市櫃公司中，有6成5股價低於年線，投資人若未持有科技類股票，對3萬點台股則幾乎無感。匯率方面，去年新台幣升值超過4％，年中一度劇烈波動，引發金融市場高度關注。下半年隨著台美罕見發布「匯率議題聯合聲明」，明確宣示雙向干預與資訊透明，新台幣走勢趨於收斂。但問題在於對多數基層民眾而言，匯率走向與股市漲跌的意義遠不如房租、電費與便當價格上漲來得真實。超商店員、工廠作業員、餐飲從業員、公務員與家庭主婦的日常體感，早已說明這種宏觀亮眼但微觀卻無感的經濟落差。

央行的解釋並非毫無道理，但它無法解釋為何GDP創新高的同時，台灣社會整體卻沒有幸福感？為何出口與獲利大幅成長，薪資卻未同步上調？為何房價與物價節節上升，民眾卻難以跟上生活成本？這正是《經濟學人》報導能引發台灣社會高度共鳴的原因。

從結構上看，台灣對高科技產品出口與GDP數字的高度依賴，正掩蓋經濟成長品質的問題。半導體與資通訊產業成為GDP主力，但其高度資本密集、設備汰換快速特性，也造成固定資本折舊居高不下，實際可轉化為國民所得比例有限。與此同時，受僱者報酬占GDP比重下滑，代表勞工薪資成長並未隨企業獲利而同步上揚。這種「企業賺錢並不等於全民受惠」脫鉤現象，正是我們以GDP作為經濟指標的盲點。

《經濟學人》不一定對，但卻問對一個關鍵問題：「我們希望怎樣的經濟榮景？」是一個出口亮眼、股市高漲，卻讓多數人無感的社會？還是一個成長果實能普遍分享、讓人民有感的社會？答案顯然不應只交給央行，也不該寄望於台積電等幾家龍頭企業，而是整體國家政策、產業結構與社會共識的集體選擇。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）