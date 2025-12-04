台灣幫美國訓練勞工？李慧芝：企業生產營運這是很自然的事

針對台美關稅細節，行政院發言人李慧芝說明進度。（圖／李怡安攝）

台美關稅談判還在持續進行中，美國商務部長盧特尼克昨天證實，台灣將協助訓練美國勞工生產先進半導體，此話似乎與行政院政務委員及經貿談判總代表楊珍妮說法有出入。行政院發言人李慧芝今天（4日）回應，楊珍妮已說明，台美磋商未對此交換意見，但企業到美國生產營運，在當地訓練勞工是很自然的事，她強調經貿工作小組會秉持總統跟院長的指示，全力推進跟美國的談判磋商，爭取對我國合理、有利的對等關稅稅率。

台美關稅協議來到最後階段，針對談判進度，李慧芝今天在行政院會後記者會說，行政院台美經貿工作小組秉持總統跟院長指示，全力推進對美談判跟磋商，也爭取對我國合理且有利的對等關稅稅率，以及232關稅優惠待遇，有新的進展會適時跟國人說明。

然而針對「台灣在美訓練技術勞工」說法上與美國有出入。李慧芝表示。楊珍妮已說明目前台美磋商中雙方未對此交換意見，但企業到美國生產營運，如果在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。

另外，盧特尼克暗示，台灣目前在美國的投資總額達到3000億美元左右，達成協議後還會更高，對此李慧芝說，針對美方提到的3000億美元半導體投資，並不是專指台灣，而是包括台積電、美光、德州儀器等先前已經宣布投資美國的半導體公司。南韓、歐洲、日本幾個大廠。



