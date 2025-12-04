台灣幫美訓練勞工？ 政院：企業在美營運訓練當地勞工很自然

行政院院會後記者會發言人李慧芝回答媒體提問。資料照片



美國商務部長盧特尼克今(12/4)日表示，(台美關稅)談判仍在進行中，他透露台灣會協助訓練美國勞工。對此，行政院發言人李慧芝回應說，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工是很自然的事，她指出，經貿總談判代表楊珍妮政務委員也有說過了，目前台美磋商當中雙方沒有對此交換意見。

而對於盧特尼克在訪問中還提到的3000億美元半導體投資，李慧芝表示，他並不是專指台灣而是加總，包括台積電還有美光、德州儀器這些美國半導體公司。

行政院今日召開院會，院會後記者會中有媒體詢問台美關稅談判進度，李慧芝說，行政院台美經貿工作小組秉持總統跟院長的指示，全力推進跟美國的談判磋商，爭取對我國合理、有利的對等關稅稅率及232條款的關稅優惠待遇，若有進展，會適時跟國人說明。

經貿總談判代表楊珍妮日前表示，沒有談到訓練美國技術勞工換取關稅減讓一事，但這個說法與美國商務部長盧特尼克不同，媒體詢問這是否為新的談判條件?李慧芝回應，楊珍妮代表日前說過，目前台美磋商中雙方沒有對此交換意見，不過企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，這也是很自然的事。

