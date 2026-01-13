台灣平均每人每年飛2.45次 這地點年增率超1600%

台灣海外旅遊市場持續回溫。（示意圖／翻攝自pixabay）





旅遊電商平台Trip.com近日發布《台灣旅遊趨勢報告》及「Trip.Best 旅遊指南排行榜」，指出台灣海外旅遊市場持續回溫，報告也預期，隨著旅遊型態轉變，具備深度與特色的體驗式行程，將在2026年持續成為市場成長的核心動能。

從旅遊族群觀察，千禧世代以47%的占比成為出境旅遊主力。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據Trip.com彙整的2025年航班數據，從旅遊族群觀察，千禧世代以47%的占比成為出境旅遊主力，Z世代占26%，快速崛起並影響旅遊消費趨勢，X世代則約占24%。市場年齡結構明顯年輕化，也帶動旅遊內容從傳統觀光踩點，轉向更重視參與感與體驗深度的行程。

在熱門出境目的地方面，前十名全數集中於亞洲，日本與南韓依舊穩坐冠、亞軍，其後依序為中國大陸、越南、泰國、香港、菲律賓、馬來西亞、新加坡與澳門。交通便利、飲食文化相近，加上K-POP風潮帶動追星旅遊，使日韓成為台灣旅客一再造訪的首選。

在熱門出境目的地方面，前十名全數集中於亞洲。（示意圖／翻攝自pixabay）

Trip.Best旅遊指南排行榜顯示，香港迪士尼、日本環球影城及東京迪士尼系列，仍是最受台灣旅客歡迎的景點，展現大型主題樂園的跨世代吸引力。此外，南韓釜山與日本沖繩近年成長幅度驚人。釜山海雲台藍線公園、明洞商圈的訂單與瀏覽量皆出現倍數成長；沖繩相關景點的訂單量年增率甚至超過1600%。這顯示台灣旅客的目光，正逐步從東京、大阪、首爾等一線大城市，轉向兼具自然景觀與在地風格、且整體CP值更高的二線目的地。

台灣旅客平均每人每年出境2.45次，不僅高於日本與南韓，也顯示台灣出國旅遊頻率居亞洲前段班。從航線結構來看，短程航線占比達59%，中程航線為37%，長程航線僅5%，反映台灣旅客偏好飛行時間短、出國次數高的旅遊模式。整體平均飛行時間約3.7小時，也低於全球平均水準。

台灣旅客平均每人每年出境2.45次，不僅高於日本與南韓，顯示台灣出國旅遊頻率居亞洲前段班。（示意圖／翻攝自pixabay）

住宿選擇上，台灣旅客對設計型飯店接受度高，訂房占比優於其他亞洲市場。國旅方面，台中與南投瀏覽量年增幅顯著，成為成長最快的國內旅遊熱區。至於入境旅遊，國際旅客仍以台北為核心，延伸至高雄、新北、台中與宜蘭等指標城市。

