台灣平均每月逾1400名兒童被捲入交通死傷！ 靖娟基金會示警：「乘坐機車受傷害」就佔半數

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

靖娟兒童安全文教基金會於今（9）日在士林親子館舉辦去年度兒童事故傷害統計分析記者會，執行長許雅荏指出，「交通安全」仍是造成兒童死傷最嚴重的類別。根據交通部道安平台資料分析，去年1至10月間，全台0至14歲的兒童因交通事故而造成死傷的人數達到1萬4187人，換算下來每個月有逾1400名兒童被捲入交通死傷；進一步分析道安資料，約1萬4千件兒童死傷事故中，有7292件都是在乘坐機車的狀態中受傷甚至死亡，占了總數大約一半。

進一步分析道安資料，約1萬4千件兒童死傷事故中，有7292件都是在乘坐機車的狀態中受傷甚至死亡，占了總數大約一半。（圖／靖娟基金會提供）

靖娟基金會進一步全面統計兒少事故死傷件數，在排除兒虐、性侵等人身安全類別後，14歲以下兒童事故死傷人數較前一年增加33%，顯示兒童事故風險不降反升，已成為迫切的公共安全警訊。

許雅荏指出，根據去年媒體露出的265件兒童事故新聞，共造成47名兒童死亡、354人受傷。事故型態分析顯示，交通事故持續為兒童死傷最嚴重的類別，同時，原本相對可控的遊戲安全風險，正明顯轉移至親子活動與假日市集等臨時性場域，暴露出制度與管理上的漏洞。

許雅荏分析，在自小客車事故中，兒童為乘客因未正確使用安全配備而造成死傷的情形尤為明顯，近四年以來約有347人。研究指出，兒童正確使用安全座椅，可在事故發生時降低約73%的頸部衝擊力、減少約71%的死亡風險，若採後向乘坐，安全性更可提高約75%。

許雅荏特別提醒，嬰幼兒頭部比例高、頸椎尚未發育成熟，若未依年齡正確使用安全座椅，事故發生瞬間容易產生所謂的「甩鞭效應」，使頭頸部承受巨大拉力，進而造成嚴重甚至致命的傷害，因此呼籲家長須謹記四口訣「後、安、固、指」，並依兒童年齡與身高正確使用安全座椅，才能有效降低事故發生時的傷害風險。



