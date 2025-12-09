台灣平均8人就有1位糖尿病患 桂格完膳響應「世界糖尿病日」帶糖友動一動

【緯來新聞網】每年的「世界糖尿病日」都在提醒我們重新審視糖尿病管理狀態。根據衛生福利部統計，台灣20歲以上國人糖尿病盛行率為12.8，平均每8個成人中就有超過1位罹患糖尿病。

桂格完膳連續兩年響應《Hello醫師》擔任區域推廣大使的世界糖尿病基金會「全球為糖尿病而走」。（圖／桂格完膳提供）

燕麥品牌桂格完膳身今年特別拍攝「糖友動吃動」系列影片，傳達「糖尿病管理不只吃，也要動」的保養觀念。同時，也連續兩年響應《Hello醫師》擔任區域推廣大使的世界糖尿病基金會「全球為糖尿病而走」（Global Diabetes Walk）盛事，11月22日在大安森林公園吸引近千名民眾熱情參與健走，走出更健康、自在的生活步調。



期間，桂格完膳更帶領糖友及民眾參與「動吃動 完膳舞！」幫大家暖暖身子，同時傳達「飯後動一動 營養更穩定」的健康小秘訣；此外，桂格完膳也在現場提供產品試飲，標榜「鉻^幫助醣類代謝」以及「3重優蛋白」給糖友即時的能量補給，讓糖友更有體力地邁出步伐。

桂格完膳更帶領糖友及民眾參與「動吃動 完膳舞！」（圖／桂格完膳提供）

參與健走糖友表示 :「因家人患有糖尿病，醫師告知不只要吃，也要搭配運動！因此飯後都會陪家人散步走走，同時也有搭配桂格完膳的糖尿病營養品，讓飲食管理更輕鬆，也更有體力。」



今年有多位醫學會醫師及營養師擔任貴賓致詞，其中，中華民國糖尿病衛教學會特別贈送20份瑜珈彈力帶與運動手冊給現場參與民眾，呼籲民眾除了調整飲食外，也應該多動多健康」再再顯示「糖尿病管理」需要『營養』與『運動』並行，才能真正維持穩定。

桂格完膳響應「世界糖尿病日」帶糖友動一動。（圖／桂格完膳提供）

桂格完膳品牌營養師也呼應提到：「運動能幫助飯後代謝，而營養補充則是穩定體力的關鍵！桂格完膳期盼透過提供No.1*的專業營養品，再搭配糖友們飯後動一動，幫助糖友活出更健康、自在的美好生活。」

