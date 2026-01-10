「台灣平潭商業聯合會」聯歡盛宴登場 林傳忠：持續搭建兩岸商務交流平台

【警政時報 包克明／臺北報導】台灣平潭商業聯合會今（10）日晚間於台北市中山區新聚匯國際宴會廳，舉行第二屆第三次會員大會暨聯歡晚會，席設60桌，現場冠蓋雲集，吸引多位關心兩岸經貿交流的政商界人士共襄盛舉，場面熱鬧隆重。國民黨平地原住民立委黃仁全程與會，公開承諾有機會機將親自到會長林傳忠平潭老家拜會，展現兩岸民間深厚情誼。

台灣平潭商業聯合會第二屆第三次會員大會暨聯歡晚會，現場氣氛熱烈歡愉。(記者 包克明攝)

台灣平潭商業聯合會會長林傳忠致詞表示，當前兩岸交流雖面臨諸多限制與挑戰，但商會仍將秉持初衷，持續搭建交流平台，深化產業互補合作。他強調，挑戰與機遇並存，只要凝聚共識、持續努力，仍有信心為兩岸經濟繁榮注入正向動能。

台灣平潭商業聯合會會長林傳忠強調，挑戰與機遇並存，只要凝聚共識、持續努力，有信心為兩岸經濟繁榮注入正向動能。(記者 包克明攝)

林傳忠指出，兩岸人民同根同源，商業合作應以互補互利為基礎。商會多年來致力於促進兩岸商務往來與民間交流，即使外在環境嚴峻，仍將持續推動實質合作，促進雙方經濟的穩健發展。

台灣平潭商業聯合會會長林傳忠帶頭捐款新台幣三十萬元，國民黨平地原住民立委黃仁(中)監交。(記者 包克明攝)

黃仁表示，兩岸關係的核心在於和平共榮與理性互動，國民黨長期主張在互利、互動的基礎上，維持穩定交流。他指出，黨團在立法院推動的各項法案，皆以全民福祉與國家長遠發展為目標，也肯定民間商會在促進交流上的正向角色。

出身小金門的新北市板橋區議員林國春(右2)邀集「大家乾杯！」一飲而盡，展現好酒量並趁機為家鄉金門高樑酒打廣告。(記者 包克明攝)

黃仁強調，兩岸人民層級的交流有其必要性，也期盼商務往來能更加順暢，並祝賀林傳忠會長持續帶領商會，凝聚力量、穩健前行，「馬年行大運」。

內湖警分局副局長楊坤明現場演奏中音薩克斯風，一曲「夢醒時分」展現技巧純熟、氣韻十足。(記者 包克明攝)

擔任台灣平潭商業聯合會榮譽理事長的台北市資深議員秦慧珠表示，商會自2018年成立以來她即多次親自往返兩岸積極參與協助推動各項商務，始終秉持初心，肯定商會即使在兩岸情勢艱難之際，仍積極投入交流，並成功串聯來自台灣各地的平潭鄉親，深化情誼，令人敬佩。

晚會中亦不乏互動亮點。設籍金門的前立委曹爾忠，與其女婿、台北市議員楊植斗，以及新北市板橋區議員林國春等多位來自警界、金門背景的政治人物，多次上台與會員互動，展現與林傳忠會長的深厚情誼。

此外，內湖警分局副局長楊坤明現場演奏中音薩克斯風，技巧純熟、氣韻十足，精湛演出贏得滿堂彩，成為全場另一大亮點。

當晚出席貴賓尚包括海基會經貿處處長饒仁宏、台北市社會局局長姚淑文、台北市產業發展局局長陳俊安、台北市議員汪志冰、新北市議員黃桂蘭、國民黨發言人李明璇，以及多位國民黨地方黨務與服務處代表等人，充分展現商會在政商圈的凝聚力與影響力。

