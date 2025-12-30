台灣年喝逾37億杯咖啡 環部推咖啡渣循環經濟

（中央社記者張雄風台北30日電）台灣1年喝掉逾37億杯咖啡，產生11.1萬噸咖啡渣。環境部說，透過沙盒實驗計畫並設置平台，媒合超商等店家，將咖啡渣變成原料，再製成布料、手工皂等，打造創新咖啡渣循環經濟。

環境部今天舉辦「咖啡渣循環利用成果及修法方向」記者會。據統計，台灣民眾1年喝掉超過37億杯咖啡，製造出約11.1萬噸的咖啡渣；咖啡渣再利用品項多，包含毛巾、襪子、手工皂等，但咖啡渣含水率高，可能2、3天就發霉，因此常被退貨，且料源不穩，料源端與再利用端媒合困難。

環境部長彭啓明表示，沒處理的咖啡渣是垃圾，處理過就是原料。為了解決料源的問題，從去年5月起發想超商零售「逆物流」的方式，歷時近1年，透過超商提出咖啡渣自主管理計畫，經環境部與各縣市協調、核准後，要求按季回報回收再利用量及流向。

咖啡渣再製的協力業者之一、興采實業股份有限公司副總經理劉昱輝告訴中央社記者，最初咖啡渣來源是單獨派卡車到咖啡工廠收集，但為符合國際品牌對環保的高標準，必須想辦法減少運送過程的碳足跡；這次透過便利商店「逆物流」方式，一來能取得料源，二來也解決碳足跡的問題。

劉昱輝提到，咖啡渣還可以提煉咖啡油，並製成防水透濕薄膜，可做成機能性外衣，甚至咖啡油也是化粧品的原料之一；透過平台媒合，就可以串聯上、中、下游廠商，不再單打獨鬥。

彭啓明說，環境部資源循環署持續規劃推動「植物性渣類永續管理平台」，同時串聯產源端與再利用端，以利主管機關全程追蹤咖啡渣流向；此外，平台建置咖啡渣回收利用教育知識庫，發揮環境教育功能。

彭啓明提到，未來願景是將管理模式與媒合平台，進一步擴展至茶渣、果渣等多元植物性廢棄物，將龐大的生物質資源轉化為永續商機。

環境部表示，已提出廢棄物清理法及資源循環推動法雙法的修正案，透過導入「創新實驗沙盒」給予制度彈性，並增訂「公部門循環採購」規範，由政府帶頭帶動民間動能；環境部期盼，藉此修法實現從「末端處理」轉向「全生命週期循環」的願景。（編輯：吳素柔）1141230