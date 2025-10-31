台灣年底申請WHO認證 可望成亞洲首個「消滅C肝」國家

衛福部。游騰傑攝



肝癌長年位居國人十大癌症死因第二，主要致病原因包括B型與C型肝炎。近年隨著C型肝炎透過健保給付口服抗病毒藥物、擴大篩檢與治療，讓診斷及治療涵蓋率突破9成，台灣預計於今年底正式向世界衛生組織（WHO）申請「C肝消除認證」，有望成為亞洲首個成功消滅C肝的國家。

台灣自1986年率先推行新生兒全面接種B型肝炎疫苗後，6歲以下兒童帶原率已從10.5%降至0.8%，達成WHO設定的低於1%目標。2017年政府再啟動「國家消除C肝政策綱領」，讓C肝防治成果再創新高。衛福部次長莊人祥昨（30）日表示，台灣將以此成績向WHO正式申請認證，接下來的重點將放在B肝的防治，衛福部正研議放寬健保針對B肝治療的給付條件，盼能複製C肝的成功經驗。

廣告 廣告

目前全台約有150萬名B肝帶原者，其中約54.5萬人需要治療。截至今年8月，已有37.5萬人接受治療，治療率約6成8。然而，每年仍有約1萬人罹患肝癌、超過7000人死於肝癌，使其高居癌症發生率第5名與死亡率第2名。

健保署長陳亮妤指出，健保署已研議放寬B肝藥物給付條件，包括肝纖維化F2以上、B型肝炎病毒DNA達2000IU/mL以上，或ALT高於正常值1倍，若為肝癌病人，只要確診且檢出HBV DNA，即可長期使用抗病毒藥物，初估受惠人數約2.6萬人，新增藥費每月約5億元，預計12月進行共擬會議，如達成共識最快明年1月上路。

更多太報報導

衛福部11月新制懶人包：不孕補助、疫苗接種、UCC一次看懂

豬瘟邊境破口？立委批小包裹免查驗成漏洞 有人1年申請3002次⋯就在台中

中醫可望開放「使用超音波」！衛福部：兩項共識確立就能上路