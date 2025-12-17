台灣年度網路報告出爐 整體上網率近9成！使用生成式AI比例高達43%
財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 今日（12/17）公布《2025台灣網路報告》調查結果。今年整體上網率接近九成，相較往年，成長速度明顯趨緩。針對近年風行的生成式AI，調查顯示，目前生成式AI使用率達43.19%，比例超過四成，另有8.54%民眾付費訂閱生成式AI服務。
此次《台灣網路報告》調查期間為今年7月28日至9月1日，總樣本數為2,142份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99個百分點。
整體上網率達88.75%
首先，在網路使用概況方面，整體上網率為88.75%，接近九成。比較二十年來趨勢，台灣民眾近年上網率雖持續呈現成長，但成長速度明顯趨緩。
行動寬頻普及率高於固網寬頻
其次，目前我國固網寬頻普及率69.77%，行動寬頻普及率87.12%，5G使用率則為40.76%。從歷年趨勢可看出，繼2022年行動寬頻用戶普及率首度超越固網寬頻用戶普及率後，近四年穩定維持行動寬頻普及率高於固網寬頻普及率的態勢，且兩者使用率的差距大致持平。
有8.54%民眾付費使用生成式AI
另針對近年風行的生成式AI，調查中顯示，目前生成式AI使用率達43.19%，比例已超過四成，另有8.54%民眾付費訂閱生成式AI服務。針對AI使用素養調查結果發現，有超過六成（66.23%）台灣上網者認為自己有能力運用AI產品或服務完成特定需求。
超過六成民眾過去1季曾遭詐
TWNIC也針對網路詐騙進行調查，結果顯示有60.21%台灣民眾在過去三個月曾透過各式管道接觸到詐騙訊息，其中更有2.94%民眾受騙造成實際損失。
近六成民眾每天觀看短影音
另針對短影音使用頻率，有將近八成（78.46%）台灣民眾過去三個月中有觀看短影音的經驗，包括TikTok抖音、IG Reels、Facebook連續短片、YouTube Shorts等；且有將近六成（58.04%）的民眾「每天」都會從各網路平台上觀看短影音內容。此一結果顯示，短影音已成為台灣多數民眾日常資訊消費的重要組成部分。
數位平台為主要獲取新聞來源
這份調查也探討民眾獲取新聞的來源，透過新聞入口網站、社群媒體、即時通訊、YouTube等「數位平台」作為獲得新聞的主要來源佔比（59.25%），已穩定超過電視、紙本報紙等「傳統媒體」（33.24%）。
在數位平台中，社群媒體以21.11%居冠，YouTube以14.67%次之，新聞入口網站以13.72%居第三，即時通訊（如LINE）以9.75%排第四。
在傳統媒體中，以電視作為獲取新聞來源占比最高，達32.02%，但較去年調查結果39.57%有明顯下降。紙本報紙/雜誌占比僅1.17%，廣播只剩下0.05%。
