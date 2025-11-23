台灣年總工時全球第5！週休三日連署通過 勞動部12/7前須回應

根據勞動部日前公布的2024年統計，台灣年總工時達2030小時，在全球排名第五。（示意圖／翻攝自pixabay）





台灣勞工長期飽受工時過長問題困擾，根據勞動部日前公布的2024年統計，台灣年總工時達2030小時，在全球排名第五、亞洲第二，高於鄰近的日本（1636小時）與南韓（1859小時）。高工時現象引發社會關注，民間再度掀起推動「週休三日」的連署提案，而勞動部依規定必須在12月7日前提出具體回應。

公共政策網路參與平台近日出現「增加一天假日、推動四日工作制（週休三日）」的新提案，主張藉此改善勞工生活品質，讓員工有更多休息與充電空間。提案者認為，雖然企業可能面臨短期產能下降風險，但英國、日本、冰島等國相關研究顯示，長期而言生產力不但不會下降，甚至有機會提升，並能吸引重視彈性與生活品質的年輕世代及專業人才。

提案已於日前順利通過連署門檻，勞動部依規定必須在12月7日前提出具體回應。而除了總工時高，台灣過長工時比例也令人憂心。依OECD標準，每週工時逾50小時屬於「工時過長」、逾60小時則為「極度過勞」。統計顯示，台灣約有32.4萬名受僱者工時過長、9.6萬人屬極度過勞。勞動部分析指出，相較其他國家，台灣部分工時人力運用比例較低，拉高整體工時結構。

民間再度掀起推動「週休三日」的連署提案。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

不過隨著立法院今年5月三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，小年夜、孔子誕辰（教師節）、台灣光復節及行憲紀念日重新恢復為國定假日，勞動節也改為全國放假。這讓台灣勞工今年度增加4+1天休假，2025年總工時可望較去年下降。

儘管如此，工時過長仍是社會普遍關注的議題。支持者呼籲政府補助企業試辦四日工作制；但也有經濟學者擔憂，台灣以出口為導向，若工時縮減恐影響產能與國際競爭力。週休三日是否能成為台灣的制度性改革，仍有待官方評估與社會共識。

