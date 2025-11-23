台灣年總工時破2000「遠超日韓」週休三日連署通過 勞動部12/7前須回應

生活中心／倪譽瑋報導

台灣有部分勞工，每週工時在國際組織OECD中被視為「極度過勞」。（示意圖／資料照）

2024年數據顯示，台灣年總工時超過2000小時，高於日韓鄰國。幾個月前民眾提案，盼望將現行「週休二日」改成「週休三日」減輕員工壓力，雖然會讓企業產能降低，但長期來看有助於吸引更多人才；如今該提案連署已通過，勞動部必須在12月7日前給出詳細回應，目前的初步說明為「會再邀集專家學者討論」。

台灣勞工「一年工作多久」？比哪些國家長？

根據統計數據，以2024年來看，台灣年總工時高於鄰近國家，例如日本為1636小時、韓國為1859小時，台灣則是高達2030小時。而在OECD（經濟合作暨發展組織）國家中，僅低於墨西哥（2308小時）、新加坡（2252小時）、哥斯大黎加（2244小時）。

值得注意的是，每週工時50小時以上，OECD認定為「工時過長」、每週工時60小時以上，為「極度過勞」；從上述來看，高達32萬4000名受僱者工時過長、9萬6000受僱者極度過勞。而勞動部分析，台灣部分工時比例較其他國家低，造成總工時較長。

週休三日並非首次提出 2年前勞動部這樣說

在2023年時，公共政策平台便有「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」的提案，當時勞動部的回應為，週休三日攸關人民生活作息、股市、學生受教等多方面，現階段要全面性實施，恐怕造成經濟、教育等大異動，須有相關配套，不宜貿然實施。

到了今（2025）年，公共政策網路平台又有了新提案，「增加一天假日，實施週休三日」，提案者認為可讓員工有更多空間充電、同時改善壓力；對於企業來說，雖然可能遭遇產能下降危機，但並非只有壞處，英國、日本、冰島等國的研究實例顯示，長期來看產能是有機會上升的，週休三日估能吸引「重視彈性與生活品質」的年輕世代與專業人才。

週休三日通過了嗎？

關於最新的提案，目前只是連署過關，並非即將上路。勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，台灣有97％雇主均為中小企業，與他國情況不同，勞動部會再邀集專家學者與會，並依提案平台「公共政策網路參與實施要點」規定，於12月7日前給出具體回應。

