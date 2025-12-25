台灣年輕人與日本年輕人的思考差異為何?

台日兩國雖然同屬東亞儒家文化圈，且皆為成熟的民主政體，但在 2025 年的時空背景下，兩國年輕世代（特別是 18-35 歲的「Z 世代」與「晚期千禧世代」）的政治心理結構與行為模式，呈現出顯著的「同質性表象」與「異質性內核」。

以下以政治社會學的角度，從「歷史認同」、「社會契約」、「安全感知」與「政治參與」四個維度進行深度解析。



一、 歷史記憶與認同構築的差異：從「生存危機」到「國家正常化」

1. 台灣年輕人：流動的認同與「生而民主」的使命感



台灣年輕人的政治思考核心在於「主體性」。與其父輩不同，這群人成長於解嚴後的民主社會，對他們而言，民主與自由如同呼吸般自然。然而，這種自然伴隨著強烈的「生存危機」。

廣告 廣告

斷裂的歷史感： 他們對「大中國」敘事缺乏共感，更傾向於建立以台灣為核心的本土認同。

防衛性民主： 由於外部地緣政治威脅，台灣年輕人的愛國主義往往帶有「抗爭性」。政治立場的選擇，往往優先考量「誰能守護現有的生活方式」。

2. 日本年輕人：從「政治冷感」到「強國回歸」的渴望



日本年輕人的歷史負擔則完全不同。他們成長於「失去的三十年」，對戰後和平憲法下的「非正常國家」狀態感到疲憊。

懷舊的民族主義： 如同高市早苗的支持者，許多年輕人不再為二戰歷史感到負罪，反而渴望日本能像「正常國家」一樣擁有軍隊、捍衛主權。

秩序與安定： 他們的愛國情操並非源於對外擴張，而是源於對「日本衰落」的恐懼。高市早苗那種強調「日本尊嚴」的論述，正好填補了他們在經濟停滯下的心理空缺。

二、 社會契約與經濟焦慮：高房價 vs. 階級固化

1. 台灣：憤怒的「崩世代」與分配正義



台灣年輕人面對的是高度競爭與結構性失衡。高房價、低起薪是政治動員的導火線。

議題導向： 他們對傳統藍綠意識形態的黏著度降低，更願意支持強調「居住正義」與「公平分配」的第三勢力或改革派。

焦慮的根源： 台灣年輕人認為「努力不一定有回報」，這種剝奪感使他們在政治上表現得更加激進且容易對既有體制產生憤怒。

2. 日本：無感的「悟世代」與穩定的陷阱



日本年輕人（被稱為「悟世代」，さとり世代）則表現出極度的現實主義。

保守化趨勢： 與外界想像不同，日本年輕人是自民黨最穩固的支持者之一。原因在於他們追求「最小變動」。在他們眼中，現狀雖不滿意，但「改變可能更糟」。

階級固化： 他們不再相信宏大的改革，轉而追求個人的微小幸福。高市早苗吸引他們的原因，不在於經濟許諾，而在於她提供了一種「強大領導者能維持現狀不墜」的心理安全感。

三、 政治參與模式：網路公民 vs. 靜默支持

1. 台灣：數位戰士與公民行動



台灣是全球數位政治最活躍的地區之一。

即時動員： 從太陽花學運到近年對假訊息的防禦，台灣年輕人善於利用社群媒體進行政治串聯。

情緒驅動： 政治立場高度受到網路聲量、迷因文化與情緒共鳴的影響，政治參與度（投票率）在關鍵時刻極高。

2. 日本：網路右翼與低度投票



日本年輕人在現實世界中極度安靜。

數位保守主義： 日本網路討論區（如 5ch、X）充斥著強烈的民族主義情緒（即「網路右翼」），這也是高市早苗在虛擬空間獲得壓倒性支持的原因。

投票率斷層： 儘管在網路上情緒高漲，但實際投票率卻遠低於台灣。他們將政治視為一種「遠處的景觀」，除非感覺到國家尊嚴受損，否則行動力較弱。

四、 政治傾向的異同總結



比較維度

台灣年輕人 (2025)

日本年輕人 (2025)

政治光譜

傾向進步、左派（社會議題）、強烈本土認同

傾向保守、右派（國防議題）、國家尊嚴認同

核心驅動力

焦慮感（怕失去民主、怕買不起房）

疲憊感（怕國家繼續衰弱、怕秩序崩潰）

對權威態度

質疑權威、推崇平權與草根力量

渴望強大領導者、尊重結構性秩序

共同點

1. 均對「傳統政客」不信任



2. 均高度依賴社群媒體獲取政治資訊



3. 均面臨少子化與高齡化帶來的社會負擔





五、 政治社會學的深度洞察：為何「高市現象」對台灣有參考價值？

從社會心理學來看，高市早苗的成功在於她將「國家集體目標」與「個人尊嚴」重新掛鉤。

對賴清德政府而言，分析台日差異後的施政建議如下：

重塑「國家尊嚴」的論述：



台灣年輕人雖追求進步價值，但在對外關係上同樣渴望「不卑不亢」。賴政府應學習高市如何將硬性的國防需求轉換為「自豪感」的教育，而非單純的「恐懼感」動員。

解決「結構性絕望」：



日本年輕人的保守是因為對未來無望而求穩；台灣年輕人的憤怒是因為對未來有期待卻被現實阻礙。若無法在經濟分配（如內政部住宅補貼政策）上取得突破，年輕人的支持將極度不穩定。

數位時代的理性溝通：



高市早苗的強項在於「說話算數」的形象。在假訊息充斥的 2025 年，台灣政府需要更透明、更具邏輯性的政策說明，減少口水戰，增加實質的政策數據辯論，以贏得高教族群的尊重。

結語：



台日年輕人雖在「求變」與「求穩」之間擺盪，但底層邏輯皆是對「安全感」的極度渴望。台灣的挑戰在於如何在充滿外部威脅的環境中，建立如同日本那樣穩定的內部認同；而日本的挑戰則是如何在僵化的社會中，激發出如同台灣那樣的民主活力。高市早苗的崛起，正是這種時代焦慮下的產物，值得台灣執政者審慎研究。



















































































































