「台灣幸運也是脆弱」 王婉諭首發聲：絕不讓兇手奪走島嶼信任

時代力量舉行10週年募款餐會，黨主席王婉諭上台致辭。李政龍攝



張文隨機殺人事件引發社會恐慌，小燈泡媽媽、時代力量黨主席王婉諭寫下一千六百多字長文，指看到很多人在問路人都沒有反應？在那一刻，人是沒有辦法反應過來的。她認為「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」她呼籲政府著手調查、建構兇手的生命經驗，媒體和社群不要讓恐慌擴散，大家好好吃飯、好好生活，「我們絕不能讓兇手奪走我們對這座島嶼的信任。」

2016年發生震驚社會的「內湖小燈泡案」，王婉諭與女兒、年僅3歲劉姓女童（小燈泡）走在路上，突遭男子王景玉持刀狂砍頸部，導致當場頭身分離、倒地身亡，王景玉已無期徒刑定讞。

王婉諭昨在臉書發文說，沈澱了一整天，決定鼓起勇氣跟大家聊聊。看著新聞、社群，真的有很多自然帶入的情緒，讓她難以承受。相信，也有很多人的心情非常低落。如果也是這樣，請先暫時關掉社群、把手機放旁邊，去做一些讓你覺得安心的事，然後好好睡一覺。照顧好自己的心情，是現在最重要的事。但如果想聊聊，或想知道自己能做些什麼，她願分享想法。

王婉諭說，一開始，在滿滿的負面訊息中，她還是努力尋找能相信人性的光。北車星巴克的店員，在犯人點燃煙霧彈的那一刻拉下鐵門，保護了裡面驚慌失措的客人；誠品梯間的服飾店員，明明害怕得發抖，仍伸手把逃命的人拉進倉庫；目睹事發經過的日本記者，看到騎士倒下後毫不猶豫衝上前，用雙手按住傷口。這些溫柔的行動，都是真實存在的。

她說，但在光的背後，依然是巨大的悲傷。日本記者守護的那位機車騎士，最終宣告不治。他只是騎著機車，經過事發經過，卻在毫無抵抗的情況下，無辜的失去生命。充滿正義感的 57 歲余姓男子，在北車孤身對抗兇手，在兇手準備拿出汽油彈的時候出手攔阻，意外導致兇手的行李箱起火，阻止了可能更大的傷亡，卻犧牲了自己。

王婉諭說，事發後，看到很多人在問：「為什麼路人都沒有反應？」、「為什麼看到兇手拿刀走過去，沒有車要去撞他？」她認為，在那一刻，人是沒有辦法反應過來的。從小到大的生命經驗都認為，台灣社會很安全，習慣相信這片土地、相信身邊的陌生人。所以當危險突然出現在眼前時，你只會愣住。「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」

她說，更何況，當看到鮮血、看到絕對的暴力時，面對無法辨識的景象，身體一定會僵住。事件至今，網路充斥著各式各樣的陰謀論：兇手不只一個、墜樓的只是替身、兇手有國籍疑雲、背後有集團操控、是恐怖攻擊。但警方已經證實：兇手是一名孤狼，這不是組織攻擊，而是單獨、預謀的隨機傷人。所有的陰謀論，很可能都只是揣測。

王表示，理解大家在面對突發事件時，會焦慮、會想找答案。但她想告訴大家，請不要輕易傳播這些恐懼。因為台灣社會在此刻已經足夠受傷，承受不起對立與撕裂，更承受不起分化、猜忌、懷疑。有人會問：既然張文不是被授意、沒有被操控，為什麼會不惜性命，做出這麼兇殘的事情？這可能也是她一輩子都會問的問題。

她說，隨機傷人的成因複雜，且兇手也已離世，或許永遠無法知道完整答案。但必須去了解他的生命史，試著找出可能的蛛絲馬跡。她看到受害者家屬跟卓榮泰院長説：「請找出家庭、社會、教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。」這也是她曾想知道的答案。這不只是家屬的提問，也是整個社會的提問。政府應該著手調查、建構兇手的生命經驗，讓大家知道：是什麼樣的過往，才鋪成了通往地獄的道路。

王婉諭說，「那我們可以做什麼？」她希望大家，好好的吃飯、好好的生活、好好的睡覺，盡可能不要改變生活。她不知道兇手的動機。但或許他這麼做，是想要成為焦點、想要讓社會恐慌，想要證明自己的存在可以讓社會留下傷痕。「越是如此，我們越不能讓恐懼得逞。不能讓下一個心懷扭曲的人，看見可以模仿的空間。」

她表示，自己曾說過，希望大家可以當個「多管閒事」的人。但這樣的多管閒事，必須建立在保護好自己的前提之下。如果看到有人拿著刀對著你來，跑就對了。先設法保護好自己，你才可以成為拉下鐵門的店員、成為幫忙急救的人，成為伸出援手幫忙的那個人。若你還是覺得不安，我也非常能理解。

王婉諭說，如果想做點什麼，我希望大家都可以從平時做起，試著做好準備。帶個哨子、防身噴霧；學個基本防身術、保持運動習慣。可以的話，希望你也可以去上急救、防災的課程，讓你在關鍵時刻成為願意伸手的人。

最後，王婉諭表示，她要不厭其煩的呼籲媒體，還有使用社群媒體的大家。請不要放大恐慌、不要過度播放案發畫面，更不要讓情緒帶著我們走。要從經驗中學習，但不要讓恐慌擴散。這不僅是兇手的目的，更是模仿犯的溫床。

她說，即使經歷了這麼多，仍相信台灣社會的溫暖與互助，會讓我們度過每一個難關。在不安的時刻，更需要集體的冷靜、相互的守望。「恐懼可以傷害我們，但不能塑造我們。我們絕不能讓兇手奪走我們對這座島嶼的信任。」

