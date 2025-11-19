「台灣幾乎壟斷晶片市場」川普竟不怪台灣？真正矛頭指向這裡

美國總統川普（Donald John Trump）19日出席沙烏地阿拉伯投資論壇時再度談及晶片產業議題，他直指台灣如今幾乎壟斷市場，令人感到羞恥，但強調相關產業將逐步回流美國。川普表示，過去美國晶片產業流失的原因在於歷任總統未能有效保護本地產業，而非台灣的錯。

川普表示美國晶片被拿走並不因此責怪台灣，而是 沒有總統願意保護美國產業（圖／AP）

川普在論壇上回顧美國曾在30至40年前主導晶片市場，當時掌握產業整體。「美國在30、40年前領導晶片產業，美國占據100%的晶片產業，接著有人從美國手中將晶片產業拿走。」他表示，「我不責怪台灣等這些人，指他們拿走100%的晶片產業，因為沒有總統保護美國的產業。」

廣告 廣告

對於如何避免產業外流，川普提出了具體看法：「如果當初晶片產業跑到台灣，只要他們把產品賣回來的時候，向他們課徵250%的關稅，就沒有人會離開，英特爾會成為產業中的巨人。」

除了檢討過去，川普也大力支持引進外國技術人員，認為這是重振美國晶片產業的關鍵。他指出，像亞利桑那州的大型晶片工廠那樣的設施，需要大量熟練技術人員進駐運營。「你不可能讓大型的電腦晶片工廠進駐到美國、投資非常高的金額，就像亞利桑那州獲得的投資一樣，馬上開始雇用失業勞工來運營工廠。」

川普表示，他同意企業必須帶成千上萬的員工來到美國，並歡迎這些人。「如果企業要派駐人員來啟動工廠的運營，美國希望這些人員能夠教美國人如何生產製造電腦晶片，以及其他產品。」

儘管部分保守派人士反對引進外國技術人員，川普仍堅持這是「讓美國再次偉大」（MAGA）的正確方法。他說：「我熱愛保守派的朋友，也熱愛『讓美國再次偉大』，但這才是讓美國再次偉大的做法，讓外國技術人員教會美國人生產製造晶片。」他相信，美國人在短時間內就會表現得很好，這些技術人員也能夠回家。

川普表示美國晶片被拿走並不因此責怪台灣，而是 沒有總統願意保護美國產業（圖／AP）

川普也提到喬治亞州的電池工廠案例，指的應是美國移民暨海關執法局於今年9月突襲位於喬治亞州埃拉貝爾市的現代汽車與LG能源合資電動車電池工廠，造成300多名韓國籍勞工被拘留。川普表示，他阻止了這樣的情況發生，並與廠方找到解決方法，現在廠方人員正在教會美國勞工如何製作電池。

在論壇上，川普還向台下的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）提問：「我不認為你和來自台灣的朋友可以（到美國）設大廠，讓美國擁有40%到50%的晶片生意，我不認為你們可以雇用連晶片長什麼樣子都不知道的勞工來做到這件事，你同意嗎？」川普強調，反對引進技術人員的人「根本不理解實際情況」，美國勞工必須被教會生產技術的技巧，才能在未來的高科技產業中勝任。

延伸閱讀

陸學者：高市早苗延續安倍路線 對中政策有個人色彩但將求穩定

陳培瑜道歉了！「筆誤將徐巧芯寫成未到機密會議」

川普關稅重擊車市 全球車企累計損失飆破117億美元