台灣建商爆倒閉潮！5間撐不住全熄燈 北市精華區建案淪法拍「沒人要」

財經中心／施郁韻報導

今年又傳出建商倒閉，「大安文樺」建案進入法拍程序。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

2025年北台灣房市受限貸令與信用管制衝擊，推案量下修3成，創5年來新低。台灣今年爆發建商倒閉潮，倒閉潮更擴大至台北市大安區。對此，富品集團董事長曾富瑋證實，又有建商倒閉，「大安文樺」建案進入法拍程序。

今年房市冷清，包括台南慶群開發、高雄駿信建設、花蓮太極建設、嘉義鉅泓建設都相繼退場。據《自由時報》報導，富品集團董事長曾富瑋證實，不只是中南部不少建商倒閉，台北市精華地段建商也倒閉，建案淪為法拍標的。

建案「大安文樺」流入法拍市場，拍賣底價訂於5億4975萬元，基地面積408.18坪，單價約134.7萬元，保證金1億995萬元。近日該建案進行第一次拍賣，卻無人投標而宣告流標。

報導指出，曾富瑋認為，「沒有拍不掉的房子，只有拍不掉的價格」，投資報酬率達到吸引力時，自然會有買家進場。

他分析指出，許多人將焦點放在《銀行法》第72條之2的限制規定，但對建商造成打擊的，其實是不動產貸款集中度管制。



