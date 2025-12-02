台灣建築中心攜手企業 CSR國際視野與實踐策略
台灣建築中心攜手企業 CSR國際視野與實踐策略
蔡哲明 圖片來源｜台灣建築中心
全球永續浪潮與企業責任意識持續升溫之際，企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）已從傳統的道德倡議，走向影響企業治理與國際競爭關鍵，台灣建築中心日前與國立台北大學共同舉辦「從企業倫理到永續發展—CSR的國際視野與實踐策略」專題講座，特邀日本早稻田大學谷本寬治教授與台北大學黃啟瑞院長，共同分享ESG、永續金融與建築永續的最新趨勢。
台灣建築中心江欣政執行長指出，台灣與日本在永續視角上的思維模式與產業成熟仍有差異，日本在谷本教授長年倡議與研究引導，已經結合日本前五大建設公司，鎖定永續布局發展以及國際永續標準迅速接軌，展現高度整合的產業升級能量。
谷本教授憑藉深耕多年企業社會責任與永續治理的研究經驗，分析當前全球 CSR 發展走向，點出企業治理模式正在逐步由傳統股東至上，變成重視各類利害關係人的整合思維。他也認為，面對繁雜的永續議題，企業必須透過跨單位、跨領域的通盤合作，才能回應整體環境的嚴峻挑戰。另外，新世代領導者應該具備前瞻視野、協調能力與創新思維，高等教育體系也需強化永續相關課程，持續培育可以回應未來需求的專業人才，使得永續發展成為企業核心的競爭力。
尤其，黃啟瑞院長也從永續金融觀點帶入，結合 ESG 法規制度與投資市場走向，深入說明國際及台灣在資訊揭露與責任投資方面的最新發展。他也說明，企業若能透過完善的永續治理模式，不僅能夠提升組織韌性，也能帶動資金吸引力，進而鞏固其在市場中的競爭優勢。
這場講座結合學理分析、國際實務案例與產業觀察，協助與會者全面掌握 ESG 發展脈絡，也帶我們一窺永續建築的全球走向。台灣建築中心表示，未來將會持續促進跨領域交流，攜手產業夥伴拓展永續治理，共同邁向淨零與永續發展的共同目標。
