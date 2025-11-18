台灣建築獎揭曉 新北市美術館榮獲首獎

（中央社記者邱祖胤台北18日電）台灣建築獎今天於台北市建築師公會舉行頒獎典禮，首獎由建築師姚仁喜及大元建築工場所規畫設計「新北市美術館」獲得。

佳作由「育賢二期社會住宅」、「上海商業儲蓄銀行總行大樓」、「宜蘭轉運站」獲得；「基隆山海城再造串聯計畫」獲特別獎。

根據「建築師雜誌」發布新聞稿指出，評審團認為，「新北市美術館」成功改造過去被作為廢棄物堆置場的基地，使地景重新被看見，同時重塑從鶯歌火車站通往溪岸的日常路徑；其外牆系統、結構技術與可視化的工法皆達到高度工藝水準，此案也是台灣建築師首次贏得國際競圖的作品，別具歷史意涵。

獲佳作作品、位於台中舊大里溪河道重劃區的「育賢二期社會住宅」，評審團認為其塔樓與廊道組成的P字形標準層平面構成，量體透過重複、轉折與嵌合形成類合院式的空間，有效改善通風採光，基地開放空間可供舉辦市集、節慶與兒童遊戲，展現引領未來社宅發展的能量。

位於民權東路與中山北路交界的「上海商銀總行」，評審團認為本案成功發揮角地優勢，以斜交網格的外結構系統，展現工藝性的外觀語彙，並妥善處理畸零量體，結構系統表現極致形成秩序之美，為城市注入活力，帶來新氣象。

年服務量達300萬人次的「宜蘭轉運站」，評審肯定其以流動性的空間性格回應交通建築高度人流與車流的本質。鋼棚架與混凝土牆體交織出的空間具開放感與舒適度，上方厚實覆土則提供良好的節能環境。

獲特別獎的「基隆山海城再造串聯計畫（基隆塔） 」，評審團認為本案透過拆除原警察分局取得基地，再以塔橋構築上下動線，形成獨特而難得的城市空間經驗。從地面商店街到塔橋高處，再經由表參道回到防空洞，步行動線交織出城市的多層次記憶。塔橋不僅完成必要的公共連結，也自然成為亮眼地標，成功帶動地方觀光與商業機能。（編輯：李淑華）1141118